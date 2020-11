Poll of polls melder at snittet av de nasjonale meningsmålingene i november gir de tre partiene 88 mandater på Stortinget. Regjeringspartiene har 45 mandater og Frp 21.

SV, Sp, Rødt og MDG har et historisk stort flertall med 103 stortingsmandater. Høyresiden er knust. KrF og Venstre er under sperregrensen. Høyre og Frp har gått tilbake i forhold til forrige stortingsvalg. Jonas Gahr Støre avløser Erna Solberg som statsminister hvis dette blir valgresultatet.

Det er Sps kraftige framgang den siste tida som gir Ap, SV og Sp flertallet. Partiet har i november 18,6 prosent. Det er partiets beste notering i år. Sp er på høyde med målingene for et år siden. I november i fjor var Sps snitt 19,2 prosent. Det ble da skrevet og sagt at Sp kunne ta igjen Ap som hadde 22,5 prosent.

Koronapandemien stanset Sps framgang. Partiets oppslutning falt ned på 14-tallet. Det ble spekulert i om Sp hadde passert toppen. November-tallene gjør spekulasjonene til skamme. Trygve Slagsvold Vedum er synlig i alle kanaler. Han henter velgere fra de andre partiene i by og bygd. Selv i Oslo som i alle år har vært et ingenmannsland for Sp, fosser partiet fram. En Oslo-måling viser at Sp ligger an til å få to representanter på Stortinget.

Sp hadde som mål å bli større enn Frp. Det målet er nådd for lengst. Neste mål er å bli større enn Ap. Det er ikke uoppnåelig. I november skiller det 2,9 prosentpoeng. Skulle Sp bli større enn Ap ved valget, blir det en diskusjon om hvem som skal bli statsminister av Støre og Vedum. Det er en diskusjon Sp-folk elsker og Ap-folk hater. Spørsmålet avgjøres ikke bare av Støre og Vedum. Audun Lysbakken vil ha et ord med i laget. Han støtter Støre. Og da blir det nok Støre hvis de tre partiene skal regjere sammen.

Ap klarer ikke å løfte seg. 21,5 prosent i november er omtrent like svakt som i forrige måned. Partiet kan ikke lenger skylde på en enkelt sak og intern uro i partiet som årsak. Partiet er samlet om politikken. I en tid med etterkrigstidas høyeste arbeidsløshet og en svak borgerlig regjering, burde Ap ha stått mye sterkere. Hovedårsaken er trolig at Ap har mistet posisjonen som det tydeligste opposisjonspartiet til Sp.

SV holder koken med 7,2 prosent. Partiet har holdt 7-tallet i hele år. Lysbakken og hans folk styrer mot et godt valgresultat. MDG og Rødt har begynt å slite. De er begge over sperregrensen i november. MDG med 4,3 prosent og Rødt med 4,1 prosent.

MDG har trolig tapt på at koronaen har satt klimadiskusjonen på vent. MDG må satse på at klimasaken kommer tilbake som en viktig sak når valgkampen starter neste sommer. Om ikke før, så må viruset da være slått ned.

Høyre er fortsatt det største partiet, men det har gått tilbake i november til 23,4 prosent. Frp har mindre oppslutning (12,1) enn det hadde da det gikk ut av regjeringen for å øke oppslutningen. KrF og Venstre ligger dårlig an. KrF har 3,3 prosent og Venstre 3,4 prosent. Erna Solberg har ingen mulighet for å fortsette som statsminister hvis ikke KrF og Venstre kommer over sperregrensen på 4 prosent.

