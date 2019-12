Åpenbaringen på Europris

Årets fineste dag, var en av de mest slitsomme også. Klokka sto alltid tidlig på for vekking. Vi måtte rekke å kjøre til gravlundene på Kolbotn og Haslum før gudstjeneste i Oslo Domkirke. Lys skulle tennes. Guttekor skulle lokke fram tårer i øyekroken. Hos de voksne, vel å merke. Jeg hadde min egen måte å få tida i kirken til å gå. Da koret sang, skulle jeg synge med. «Mamma. Hvis jeg ikke får synge med, skriker jeg. Og hva skal presten si da?». Slik parkerte jeg min mors protester. Jeg var i fyr og flamme. Og ikke interessert i å føye meg etter noen voksnes regler. Det var julaften.

Før den årlige lange bilturen, fikk jeg gjerne julestrømpe med godis. Klementinene blant snopet kom godt med for en mage som gjerne ble nokså bilsjuk i løpet av dagen. Alt som skulle rekkes tok på for en liten kropp. Selv om jeg aldri var i tvil om at den omfattende julerutinen vår var godt ment, var den beste følelsen den da vi kom hjem. Tærne kunne tine opp. Og annen mat enn godis, rosiner eller klementiner, samt sofaen, var innen rekkevidde. Det pleide ikke å ta veldig lang tid før «O helga natt» ljomet ut av de store trehøyttalerne, og lukta av juleskinke spredte seg i huset. Høytiden kunne starte. Endelig ro. Når jeg tenker tilbake på jula som liten, er det akkurat det øyeblikket som står igjen som det magiske med julaften. Ikke alt det andre styret.

O helga natt. Den farligste låten å synge. Du må vite at du treffer den siste lyse G-en. Og ikke tull med den. Sangen kan være klein, pompøs, men så innmari fin. Og helt ærlig: Jeg gråter nesten hver gang jeg hører den. I hvert fall inni meg. For den tar meg rett inn i dét øyeblikket. Noen minutter før jula ringes inn klokka 17. Når forventningene er i ferd med å innfris, og det er her og nå. Det er ikke alle de tusen tingene som «bare skal gjøres før …»

«Senk skuldrene og være til stede for ungene deres, det eneste de trenger er et fang og en trygg havn for å lade batteriene». Det var rådet som barnehagen vår sendte ut til oss før jul. De selvsagte ordene traff. Hvor mye er jeg egentlig til stede? Jeg har sikkert lest en million artikler og innlegg om distanserte foreldre, for mye skjermtid og hva dette gjør med oss, med samfunnet og ikke minst framtidas samfunnsborgere. Jeg har nok ment mye riktig om det også. Men jeg klarer jo ikke å unngå å være med i den rastløse flokken som hisser seg opp over helt andre ting enn det som er mest dramatisk. Som jazzer hverandre opp til mer og mer støyende formuleringer. Som blir bare form og null innhold, og totalt uinteressante. I kampen om å slippe til og bryte gjennom kakofonien av sannheter, halvsannheter og spissformuleringer, oftere og oftere i en andedam.

Det er svart eller hvitt. Enten eller. Det er storm i ethvert vannglass. Det splitter. Sunn meningsbryting blir til nedbrytende drittslenging. Og til slutt er det få som står igjen og orker å ytre noe som helst. Mylderet av meninger, påstander og informasjonen vi omgir oss med i hvert millisekund av ledig tid, gjør noe med oss. Hver tanke tenkes kortere. Dras ut i det ekstreme. Ordene spisses så de gjør ekstra vondt. Bryr vi oss lenger? Det virker ikke sånn.

I dette klimaet er det ekstra rart å feire jul. Juletida er den tida da følelser og relasjoner koker sammen til en essens. Der alt føles sterkere, og det som ikke stemmer, og relasjoner som kunne vært bedre, blir mer synlig. Vi blir karikerte versjoner av oss selv. Forsøker å overgå hverandre i mestring av jula, hva nå enn det betyr fra år til år. Jeg kjenner oppriktig på en uro over hvorvidt jula hjemme blir «bra nok». Jeg vet intellektuelt at det er helt irrasjonelt. Men perfeksjonisten tar overhånd. Som om jeg vil åpne huset for alle og enhver og rope: «Se, hva jeg får til!». Totalt uanstrengt, selvfølgelig.

Det er ganske nitrist. Men jeg tror dette er noe av grunnen til at stadig flere skaffer seg skyhøy kredittgjeld for å kjøpe ekstra fine gaver. Her er visst besteforeldre de verste. Vi kjøper en overflod av mat og greier som skal gjøre julefeiringa spesiell. Vi jakter på å gjenskape en magi vi en gang har kjent på. Og til det tror vi at vi trenger en masse greier, og at årets jul må være dønn lik det den alltid har vært. Mens det barna våre aller mest ønsker seg, er det magiske øyeblikket der alle er sammen om noe.

Ok, så kanskje de ønsker seg noen brannbiler eller et Paw Patrol utkikkstårn til 1.000 kroner. Men det er ikke det viktigste. Vi vet så innmari godt hva det viktigste er. Likevel stresser vi som idioter. Jeg gjør det også. Og jeg fikk en åpenbaring da jeg søndag sto på Europris og seriøst var usikker på om jeg burde ha hatt flere nisser hjemme. Selvsagt trenger jeg ikke nisser. Hvis du bruker fem minutter med kaldsvette på å vurdere behovet for en syntetisk julenisse, er det nok heller en timeout du trenger. Litt tid til å gjenvinne bakkekontakt.

Ett år skilte seg ut da jeg var liten. Jeg var skikkelig febersyk, og husker at jeg fikk være i sofaen så å si hele dagen. Det var Disney på TV. Askepott. Og ro.

Feberen til tross. Det står igjen som en av de beste julaftenene i minnet.

I år ønsker jeg meg ikke influensa. Verken for meg eller familien. Men jeg har tenkt til å legge til rette for at vi får det magiske øyeblikket. Et par minutter før klokka 17. Da skal det være her og nå. Så får det heller være om mandelpotetene detter fra hverandre. Og om det er en hybelkanin eller to under sofaen. De må jo få feire jul de også. God jul ‘a!