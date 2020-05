Statsminister Erna Solberg og Høyre er for tida godt likt. Snittet av meningsmålingene for april fra Poll of polls viser en oppslutning på 26 prosent.

Det er bedre enn stortingsvalget som førte til gjenvalg av Erna Solberg.

Hun blir ikke gjenvalgt med dette resultatet hvis ikke regjeringspartnerne Venstre og KrF gjør det bedre, og Frp i opposisjon får mer sving på sakene.

Venstre og KrF er under sperregrensen på 4 prosent. Siden Frp er på vei ned og avgir velgere til Høyre, er ikke Siv Jensens flokk i Stortinget stor nok til å holde Erna Solberg og Høyre ved makten.

Det blåser ingen borgerlig vind, kun en Høyre-vind over landet.

I april har det meste dreid seg om virus. Høyre har scoret på det. Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, finansminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Monica Mæland har dominert i mediene. Opposisjonens folk har opptrådt i gjesteroller.

Den brede politiske alliansen bak regjeringen har vært bra for Høyre, men svekket oppslutningen om de andre partiene.

Enigheten om koronastrategien er i ferd med å slå sprekker. Aps leder Jonas Gahr Støre slo an tonen i Stortingets spørretime da han stilte spørsmål om «slå-ned-strategien».

Den var etter Støres mening delvis basert på manglende beredskap.

Debatten om beredskapen kommer for fullt når granskingskommisjonen legger fram sin rapport. Det er ikke sikkert at det blir en god dag for Høyre. Regjeringen har håndtert krisepolitikken bra, men beredskapen mot en eventuell pandemi har vist seg å være elendig.

Gjennomsnittet av målingene i april plasserer Ap litt under det partiet hadde ved begynnelsen av året. Snittet i januar var 25,5 prosent. I april er oppslutningen om Ap 24,9 prosent. Siden Sp er på vei ned, partiet får i april 14,4 prosent, kan det begynne å spøke for en rødgrønn regjering etter stortingsvalget.

Rødt faller i april under sperregrensen. MDG går ned til 4,5 prosent. Hvis begge partier kommer over sperregrensen, ser det lyst ut for en rødgrønn seier. Faller de under grensen kan det gå den veien høna sparker.

Det er helt avgjørende for en rødgrønn valgseier at Ap får opp farten og i alle fall kommer over 25 prosent.

Jonas Gahr Støre og Ap har vært synlige og tydelige når det gjelder den aktuelle koronapolitikken. Partiet har gjort seg helt bort når det gjelder de få, men viktige, andre sakene som har vært diskutert.

Partiets opptreden i saken om å hente hjem barn fra Moria-leiren i Hellas, har rystet både partiveteraner og aktive partifolk. Etter et voldsomt internt press snudde Aps stortingsgruppe. Gruppa vedtok å øke antallet kvoteflyktninger med 500 personer, og forhandle med FN om å hente hjem barn fra leiren i Hellas.

Vi får se om det er flertall for det i Stortinget.

Saken om iskanten er også pinlig for Ap. Selv etter at regjeringen hadde lagt fram sitt forslag, klarte ikke Aps talsperson å formulere et forståelig standpunkt. Tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide måtte studere de fakta miljøekspertene har lagt fram før han kunne si hvor iskanten bør gå.

Dette sære standpunktet er Ap alene om på Stortinget.

Det er kanskje enda verre at Ap ikke har en uttalt kritisk holding til utnevnelsen av superkapitalist og storbruker av skatteparadiser, hedgefondforvalter Nicolai Tangen, til ny sjef for Oljefondet. Fondet er Aps ektefødte barn. Ideen om et norsk oljefond ble født da regjeringen Einar Gerhardsen i 1960 erklærte suverenitet over den norske kontinentalsokkelen.

Siden 1970-tallet har Ap hatt hovedansvar for tempoet og utviklingen av oljepolitikken med opprettelsen av Statoil (i dag Equinor) som et vellykket grep. Oljefondet ble opprettet i 1990. Seks år senere ble fondet tilført sine første oljepenger. Resten er en økonomisk suksesshistorie.

Det er en skandale at hele folkets «sparebøsse» skal forvaltes av en internasjonal aksjespekulant etter en tvilsom utvelgelsesprosess.

Aps nestleder Hadia Tajik har i VG uttalt seg moderat kritisk. For øvrig har det vært tyst.

Det er ikke rart at Ap mister oppslutning på meningsmålingene.