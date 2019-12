Hva om Siv Jensen var like hjelpsom før vi skal signere skattemeldingen?

Det var i de dager det gikk ut bud fra finansminister Siv Jensen om at nordmenn har 50 milliarder kroner stående i aksjefond som ennå ikke er overført til aksjesparekonto, der fond kan forvaltes skattefritt! De bør forte seg, sa finansministeren til NRK.

Ikke for å hovere overfor Finansdepartementet (å, jo da), men dette advarte jeg mot i denne spalten for to år siden.

Denne ordningen er nemlig komplett uforståelig for Jensens viktigste målgruppe: Folk flest. Siden jeg selv har en beskjeden investering i et sånt fond forsøkte jeg å få svar i banken som forvalter fondet mitt.

En rekke resultatløse telefonoppringninger og nettchatter endte med et personlig oppmøte i en av de få gjenværende banklokalene som finnes. Da de hørte hva jeg ville så de på meg omtrent som jeg hadde vandret inn i filialen med zorromaske og knallpistol.

De fleste som har aksjefond, enten det er litt eller mye, har ingen begreper om hva det innebærer.

Bare spør Jonas Gahr Støre. Kanskje ikke om hva det innebærer, men hvordan det føltes å bli spurt om sånt i dagene før forrige valg.

Aksjesparekonto, det er altså noe med at man kan spare skatt med å flytte midler fra en konto til en annen, men for en helt vanlig mann er det altså umulig å forstå hvorfor det er sånn, for ikke å snakke om hvorfor det bare går an fram til nyttår. Er det et slags juletilbud på skattefritak?

Jeg vet bare at å flytte penger fra en konto til en annen, gjerne fra et land til et annet i samme slengen, er svært lønnsomt for dem som kan det.

Hvordan skal jeg klare å komme styrket ut av kompliserte skatt- og aksjedisposisjoner når myndighetene selv blir rundlurt? Hvor vanskelig skatteplanlegging kan være ble tydelig da TV 2 nettopp avslørte at norske vindkraft-millioner forsvinner til karibiske skatteparadis.

Frps miljøpolitiske talsmann Gisle Sauland er skuffet: – Dette framstår som en cowboybransje fullstendig ute av kontroll, som jobber for å betale minst mulig skatt, sa Sauland til TV 2.

Han kommer fra et parti som kan dette med sterk nedsetting av skatter og avgifter, og bekrefter altså at det er en jobb å betale minst mulig skatt.

Dette er en skitten jobb, vil noen si, men noen må gjøre den. Og noen har tydeligvis folk til sånt. For meg fortoner det seg som en heldagsjobb hvis man skal få med seg alle fordelene. Men da går jeg liksom glipp av inntekter å skatte av.

Hva om Siv Jensen var like hjelpsom før vi skal signere skattemeldingen?

At hun i god tid går ut med en advarsel om at mange lønnsmottakere kan bli stående med skattbar inntekt om de ikke foretar seg noe fort?

Jeg ble jo igjen fascinert av ligningstallene i høst, Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen og de der med 0 i nettoinntekt. Jeg burde kanskje være fornøyd med å tjene uendelig mye mer enn noen av Norges rikeste, men det ser fortsatt ikke ut til å lønne seg i det lange løp.

