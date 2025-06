Ja til Jens’ skatteforsøk

Regjeringen ønsker å starte et forsøksprosjekt der noen unge mellom 20 og 35 år får skattefradrag for arbeidsinntekt. 100.000 i denne aldersgruppen skal trekkes tilfeldig ut for å «tilgodeses» med inntil 27.500 kroner i lavere skatt. Denne gruppen skal så sammenliknes med dem som ikke får skattelette.

Bakteppet er det dystre faktum at en økende andel unge mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Regjeringens mål er å få flere unge i arbeid og færre på trygd. Derfor skal forskere finne ut om et arbeidsfradrag har positiv effekt eller ikke.

Erna Solberg vet tydeligvis mer enn ekspertene.

Eksperter strides nemlig om tiltaket virker. Hvis fradraget viser seg å virke, vil finansminister Jens Stoltenberg (Ap) anbefale at et slikt fradrag innføres for alle unge. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er skeptisk, mens arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO er positiv.

Finansministeren får massiv kritikk for forsøksprosjektet, basert på det faktum at noen unge vil få skattelettelse mens andre ikke blir så heldige. «Om Jens Stoltenberg vil drive lotterivirksomhet, får han søke jobb i Norsk Tipping», skriver Aftenposten flåsete på lederplass.

Opposisjonen på Stortinget reagerer også kraftig. «Dropp lotteri og gi skattelettelse til alle», sier Høyre-leder Erna Solberg. Hun vet tydeligvis mer enn ekspertene. Eller er hun redd for at forsøket vil fortelle oss at et skattefradrag ikke virker?

Les også: Det meste er som før: Teknologien endrer arbeidslivet og gjør yrkesgrupper overflødige

Det er nok å se til Sverige. Der er det innført jobbskattefradrag til alle, og fasiten er det ingen som kan gi. For hos Søta Bror var det ikke gjennomført noe forsøk i forkant der ulike grupper ble sammenlignet.

Et lotteribasert forsøk kan ved første øyekast virke fremmed og urettferdig. Men dette er ofte eneste metode til å skaffe oss mer kunnskap. Og slett ikke unikt. Forsøk med tilfeldig utvalg av deltakere har i årevis blitt brukt med stor suksess innfor helsesektoren. Det er nok å nevne utvikling av nye medisiner.

Det er et tap for den enkelte og samfunnet når unge ikke kommer i arbeid eller utdanning. Samtidig vet vi at mange får lite igjen økonomisk for å gå fra trygd til arbeid. Her kan et ekstra skattefradrag for å jobbe være et positivt tiltak, dersom det viser seg å virke. Det er helt avgjørende å få mer kunnskap om en slik ordning.

Regjeringer av ulik farge har i årevis forsøkt å snu utviklingen, uten å lykkes. Derfor er det positivt at regjeringen våger å forsøke nye metoder. Alternativet er at politikerne fortsetter å synse. Det er en dårlig løsning for alle parter.

Les også: Ei ny bok viser at det er lettare å få rett for den som har ein velfylt pengepung

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen