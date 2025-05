Johaugs exit: Tårene uteble fordi valget var enklere

Ekspertisen var samstemt: Therese Johaug satser mot sitt siste OL. Petter Northug sa det, NRK-kollega Torgeir Bjørn sa det, bransjenettstedet langrenn.com fastslo det før helgen. Alle tok feil. I Therese Johaugs vinnerskalle var konklusjonen en annen. Nok er nok. Men hun innrømmet at det hadde tatt tid å lande på den avgjørelsen.

Dermed kan langrennssportens største utholdenhetsdyr endelig slå seg til ro med sitt eget valg. For Therese Johaug har egentlig vurdert karrierestopp i snart ti år. Etter den dramatiske dopingsaken fra 2016, der hun ble dømt, men samtidig frikjent for juks, har tanken preget henne.

Hun valgte å fortsette, kom tilbake og forsynte seg grovt av både VM- og OL-gull, før hun omsider la opp. Trodde hun. For en barnefødsel stoppet henne heller ikke. Men hun var helt klar på at den eneste grunnen til comeback var at VM i 2025 skulle gå i Trondheim og at femmila for første gang skulle stå på programmet for kvinner. Det var den hun ville vinne.

Hun la opp første gang etter tremila i Holmenkollen i 2022 og da var det mange tårer og sterke følelser. Mandag formiddag var det en trygg og mye mindre emosjonell Therese Johaug som forklarte sin avgjørelse som er en drøy uke gammel. Den føltes bare helt naturlig for en 36-åring. For hun fikk bekreftet i vinter at gull kommer ikke automatisk. Det er en drøy jobb som må gjøres. Hun var fem sekunder fra fire VM-gull i Trondheim. Og de få sekundene krever endeløse timer av trening for seg selv og et evigvarende regime for å hindre sykdom. Og i det bildet er atskillelse fra datteren en belastning.

Det kan hun glemme nå.

Hennes avsluttende VM-historie ble like dramatisk som den ble fascinerende: Stang ut, stang ut, stang ut. Når man er født med en vinnerskalle, var tre sølv og en bronse et rent nederlag. Da hun kjempet seg gjennom sørpesnøen på den avsluttende femmila der Frida Karlsson endelig vant, var hun helt tom.

Og da begynte maset om å ta revansje i OL. Til og med fra ektemannen! Men hun vant femmila i Lahti to uker senere og hun vant vinterens Tour de Ski. Comebacket var på ingen måte forgjeves. Hun ble igjen langrennssportens fremste reklamefigur der duellene med svenskene holdt interessen oppe.

Nå blir hun en av verdens sprekeste pensjonister. De som følger henne i sosiale medier ser at det knapt går en dag uten at hun er i aksjon i treningstøy. Hun har bygget sin egen merkevare og er aktiv på veldig mange områder tidlig og sent.

Hun ble kalt Duracel-kaninen da hun fikk sitt gjennombrudd med den sensasjonelle VM-bronsen på tremila i Sapporo i VM i 2007. Fire år senere kom det sportslige høydepunktet hennes i karrieren da hun vant samme distanse i folkehavet i VM i Holmenkollen. OL-suksessen uteble og da hun ble utestengt fra lekene i Pyeongchang i 2018 kom de første tankene om å legge opp. Fire år senere manøvrerte hun seg gjennom koronapandemien og fikk de OL-gullene hun manglet foran tomme og iskalde tribuner i Beijing. Det hjalp nok på dagens nyhet om å legge opp.

SKI-VM SAPPORO 2007 Therese Johaug med sin første VM-medalje i karrieren, bronsemedaljen på 30km i Sapporo i 2007. (Cornelius Poppe/NTB)

For langrennssporten er det et trist, men helt forståelig. I Norge og Sverige har hun vært et plakatnavn. . Hadde hun fortsatt til vinterens OL i Milano og tapt nye dueller mot svenskene, ville maset fortsatt om VM i Falun i 2027. Det ville Aftonbladet og Expressen sørget for. De har dyrket henne i årevis.

Nei, nei, nei, sa Therese Johaug om det mandag og føler nok nå først og fremst en lettelse. Da er det nok rett tilbake til rollen som TV-ekspert i NRK og så kan hun selv analysere hvor nær hun ville vært medaljer i OL-løypene i Val di Fiemme kommende vinter. For hun kommer til å bruke verdens gjenværende skiløyper mye i fortsettelsen. Men uten startnummer på brystet.

