KFUM Oslo mot VIF: Ny merkedato i Oslos fotballhistorie

Da er det Vålerengas tur til å krysse Ekebergveien for å spille fotball på øverste nivå i Norway Cu—land. Kampen KFUM Oslo – Vålerenga har aldri blitt spilt før i norsk eliteserie. Mandag kveld får denne kampen sin premiere, dessverre som et bunnoppgjør mellom to lag som har pusteproblemer.

For da KFUM (som kalles Kåffa lokalt) debuterte i Eliteserien i fjor, hadde Vålerenga rotet seg ned på nivået under. Paradoksalt nok ble den avgjørende opprykkskampen til KFUM Oslo for to år siden spilt på Vålerengas hjemmebane. At de nå endelig møtes, blir en ny merkedato i Oslofotballen.

For hovedstaden har bare hatt fire lag på øverste hylle etter at landet ble nesten samlet til ett rike i 1963. Nordnorske lag måtte vente til 1972 (!). Den aller første kampen i den ligaen som samlet Sør-Norge ble spilt 26. april 1963 da Skeid og Lyn spilte 1–1. Det var ti klubber med i den første sesongen og fire av dem kom fra Oslo. Frigg og Vålerenga var de to andre.

Det femte laget ble altså KFUM Oslo, som det heter i Norges Fotballforbunds terminologi. Men de heter egentlig KFUM-kameratene Oslo, slik det lød i stiftelsesåret 1939. Klubbens første NM-tittel kom i volleyball i 1981.

KFUM holdt til i sentrum, den arrangerte i mange år Sentrumsløpet og fotballen ble ikke systematisert før de startet med barnefotball på Ekeberg i 1968. Planer om å bli et eliteserielag var helt fjernt. Dette var en kristen familieklubb med fullt fokus på breddeidrett der familien Arnevåg var en helt sentral kraft for å bygge det miljøet som skapte en særegen klubb.

26. mai 2025 er fotballverdenen ganske annerledes. I fjor var KFUM Oslo hovedstadens eneste lag på øverste nivå og leverte en imponerende debutsesong. Nå ligger laget nest sist på tabellen og skal for første gang kjempe om seriepoeng mot et Vålerenga-lag som ligger fire poeng foran, med en kamp mer spilt. Begge startet serien i år på beste vis med hver sin 3–1 seier. Siden har det gått mer eller mindre i stå, med unntak av at Kåffa har kommet seg til kvartfinalen i cupen.

Når man ser på lagledelsen til dagens KFUM-lag skjønner man hvilken posisjon Vålerenga har hatt. KFUM Oslos hovedtrener Johannes Moesgaard hadde lang fartstid i Vålerengas ungdomsavdeling før han ble assistenten til Ronny Deila på A-laget. Sportslig leder Daniel Fredheim Holm er seriemester med VIF i 2005 og cupmester i 2008. Hans halvbror og assistenttrener Thomas er seriemester med Vålerenga fra 2005 og cupmester fra 2002. Hos Vålerenga finner vi blant andre Aaron Kiil Olsen, spilleren som gikk fra Kåffa til VIF i sesongen der de byttet plass i seriesystemet.

Også kan vi jo minne om at KFUMs to første spillersalg begge gikk til Vålerenga. Først spissen Eivind Arnevåg i 1986, så mannen med 100 landskamper for Norge, Henning Berg, i 1989. Prislappen for hver av dem skal ha vært på 30.000 kroner. KFUM Oslo og VIF møttes i en cupkamp i 2016, da var det Ståle Andersen og Kjetil Rekdal som ledet lagene i en kamp VIF vant 2–0 etter to sene scoringer. Robin Rasch er eneste aktør fra den kampen som fortsatt spiller.

Det er fortsatt mange i Oslo som ikke har oppfattet at KFUM er et norsk topplag. Laget har det laveste tilskuertallet i Eliteserien med et snitt i år på 1.953 tilskuere på de tre første kampene på KFUM Arena. Ingen av kampene har vært utsolgt. Vålerenga har et snitt på 15.317 på sine fire første kamper, faktisk de høyeste tallene de har hatt siden de flyttet til Intility Arena for åtte år siden. To av kampene i år (mot Rosenborg og Brann) har vært utsolgt.

Hvem er best mandag kveld? KFUM Oslo er fortsatt en utfordrer i toppfotballen og kan spille med lavest skuldre tross tabellplasseringen. Vålerenga skal slå en lillebror som dette. Sportslig er de på samme nivå, administrativt og økonomisk i to verdener. Men på breddenivå vinner Kåffa. Klubben har flere lag med i seriesystemet enn Vålerenga, 110 mot 100.

Mandag handler det ikke om breddeidrett, det er toppfotball i den delen av Oslos østkant som ligner mest på ekte vestkant.

