Stille i fjøset – best i verden

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Er det en grunn til at det er blitt merkbart stillere rundt ledelsen av norsk idrett etter at Zaineb Al-Samarai overtok etter Berit Kjøll for to år siden? Lederstilen er annerledes. Og hun har vært ute i mammapermisjon. Men den tidligere AP-politikeren har åpenbart gode kontakter inn mot regjeringsapparatet. De statlige overføringene har økt med over 60 millioner hvert av de to siste årene.

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket også om idrettens to største utfordringer i sin videohilsen: anlegg og økonomiske barrierer. Bevilgningene er økt. Det samme sa kulturminister Lubna Jaffery fra talerstolen. Norsk idrett er et lagarbeid. Breddeidretten er viktigst. 64.000 nye medlemmer er kommet til. Og idrettspresidenten kunne også fastslå at Norge er rangert som verdens beste idrettsnasjon, ut fra innbyggertall.

Da også lederen av Trøndelag Idrettskrets, Ståle Vaag, tok ordet for å rose det sittende idrettsstyret for deres gjennomslag politisk, var Arbeiderpartiets styrke befestet. Han har hatt tunge partiverv lokalt. Zaineb Al-Samarai avsluttet sin innledningstale med et videoopptak av hennes besøk på Slottet der Kong Harald fikk norsk idretts høyeste utmerkelse. Da var det stående applaus i salen.

Finnes det ikke mørke skyer? Selvfølgelig. Teller vi opp antall oppslag om rettssakene mot friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen og tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg får vi jo en påminnelse om at idretten ikke er fristilt fra samfunnet. Basketballforbundet kom med en sterk påminnelse om behandlingen av en intern overgrepssak de ikke var fornøyd med og den norske hoppjuks-skandalen som avsluttet ski-VM i Trondheim ble ikke nevnt med et ord. Heller ikke den opphetede VAR-debatten i norsk fotball.

Internasjonalt er det mer enn nok å ta stilling til. Men Norges holdning til russisk og belarusisk ikke-deltakelse i OL står fast, og i Israel/Palestina-spørsmålet følger man norsk utenrikspolitikk. Dette ble det ingen debatt om.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er heller ikke typen som ypper til strid. Bortsett fra litt støy rundt uttaket av OL-troppen i Paris i fjor, er det stille vann rundt han også. Den tidligere roeren har jo mildt sagt resultater å vise til og kunne rolig fortelle at Olympiatoppen har full kontroll på forberedelsene til de tre (!) neste OL som kommer opp. Han ønsker seg først og fremst et nytt og modernisert toppidrettssenter på Sognsvann.

– For å lykkes i toppen må vi lykkes i bredden, sa Zaineb Al-Samarai. Inntrykket fra tingsalen er at man lykkes begge steder. Men mye vil ha mer. Man trenger mer ressurser til anlegg og til å hjelpe 100.000 barn som lever i familier med varig fattigdom. Fredagens viktigste debatt handlet om en nasjonal tiltaksplan mot økonomiske barrierer. Også her er det bred enighet om problemet, men hva er løsningene? Det kom forslag til praktiske løsninger. Al-Samarai er ikke på valg på dette tinget, men det er enkelte andre i styret. Og det kan skape litt bølger under søndagens valg.

Norsk idrett er et mangehodet troll. Fotball, håndball og golf er landets tre største idretter i antall medlemmer. Visste du at coastalroing og beach vannpolo er to av flere nye idretter? Den første er OL-gren i Los Angeles i 2028 og da skal det selvsagt jaktes norske OL-medaljer.

Norsk idrett er avhengig av frivilligheten. Her hedres noen av de frivillige under ski-VM i Trondheim i vinter. (Lise Åserud/NTB)

Norsk Tipping og deg og meg er idrettens største sponsorer. Tonje Sagstuen er tidligere håndballspiller og nå direktør i pengemaskinen på Hamar. Hun er overbevist om at Norge har verdens beste idrettsmodell. Det er historisk høy aktivitet i norsk idrett, det samme er overskuddene fra det statlige spillselskapet. Men hun minnet om at det ikke er hennes selskap som fordeler pengene. Det er regjeringens oppgave.

Idrettsforbundet går med overskudd, men vil ha mest mulig aktivitet for pengene. Og det er den de mange tusen frivillige er mest opptatt av hver eneste dag.

Nå ble det stille i fjøset, synger Klanen hvis et lag nord for Sinsenkrysset ligger under i en fotballkamp på Oslo øst. Men stillhet i fjøset bekrefter at det meste er på stell. – Vi ser fram til gode diskusjoner med uenighet og dynamikk, sa NIF-lederen. Får hun det?

