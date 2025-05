Litt for mye regi, Jakob I.?

Etter sju ukers offentlig belysning på forholdene i en helt spesiell familie i Sandnes, lukkes en uhyre ressurskrevende sak, sakens omfang tatt i betraktning. Uten konkrete bevis skal retten ta stilling til fengsel eller frifinnelse av Gjert Ingebrigtsen.

Saken ble utløst av en kronikk i VG og den ble avsluttet med en overraskende appell fra Jakob Ingebrigtsen da han reiste seg og tok ordet på rettssakens siste dag. Gjert Ingebrigtsen fikk også tilbudet, men takket nei. Så viste det seg at Ingebrigtsens tale også ble publisert som et innlegg i VG samtidig. Inntrykket av en styrt mediestrategi ble forsterket. Om det får noe å si for den endelige dommen, er ikke opplagt. Men noen reaksjoner kom selv om Innholdet var sterkt nok og reelt.

Men det minner oss på at det var også et avisinnlegg, skrevet av en PR-rådgiver i oktober 2023, som utløste saken. Løperbrødrene og søsteren deres hadde egentlig ikke tenkt å anmelde faren, men påtalemyndigheten tok grep etter at artikkelen sto på trykk. Så tok også søsteren ut tiltale. Hun har aldri ønsket noen offentlighet rundt saken.

Jakobs budskap var viktig og tankevekkende. Det er utallige saker av denne karakteren som er langt mer alvorlige og som får ingen mediedekning. Det er kun løperbrødrenes og Gjert Ingebrigtsens offentlige rolle og kjendisstatus som har brakt den fram i lyset. Ikke minst TV-serien om familien som ble en seersuksess, og som også er blitt brukt som bevismateriale i saken.

De siste dagene har jeg vært på en konferanse for internasjonale sportsjournalister i Rabat i Marokko, og da jeg presenterte meg som nordmann, kom det to reaksjoner: Hva skjer med Jakob Ingebrigtsen og hva har skjedd med Erling Haaland? Det er to norske plakatnavn på den internasjonale scenen.

“Bruk heller den kraften dere har til å omtale de som virkelig trenger omtale, sa Ingebrigtsen i sin sluttappell og den kunne jo vært sendt til mine kollegaer i Rabat også. Det er mye lidelse i verden. Her har jeg hørt vitnesbyrd fra journalister i Ukraina, Afghanistan og Sudan.

Vold i nære relasjoner er et sårt og vondt tema, det er store mørketall og saker som aldri kommer for rettsvesenet. Fra tingretten i Sandnes har vi fått høre detaljer mange kjenner seg igjen i. Det er detaljer vi ikke trengte å formidle alt av i en sak der familiemedlemmer står mot hverandre. I en svært tallrik familie går beskyldninger og støtte på kryss og tvers. Men Jakob og søsteren peker også på at det er kommet noe godt ut av saken, at enkelte av dem opplever et nytt og forsterket samhold.

Det skal de få lov å dyrke videre i privatlivets fred. Jakob Ingebrigtsen derimot, kan forberede seg på fullt flomlys igjen når han etter hvert gjør sitt sportslige comeback. Han er akkurat nå dessverre skadet slik at Bislett Games 12. juni står i fare. Løper han ikke der, kommer comebacket etter at dommen er falt. Han avsluttet med å si at han var heldig som kunne løpe fra problemene. Det var mer et ordspill enn reelt innhold. For denne saken har merket han og hele familien for livet, uansett hvor fort neste 1500 meter måtte gå.

Dommen skal komme i midten av juni. Gjert Ingebrigtsen erklærer seg som helt uskyldig.

