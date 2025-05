Verden har en pave

De 133 kardinalene i Vatikanet slo til med en skikkelig overraskelse da de brukte uvanlig kort tid på å velge Leo XIV som ny pave. Seansen i Vatikanet ble en mediebegivenhet av de sjeldne.

Den 69 år gamle amerikaneren Robert Francis Prevost var ikke blant forhåndsfavorittene, men det kan listes opp svært mange grunner for at flertallet i konklavet samlet seg om han.

• De ønsket en pave som kunne videreføre det bildet pave Frans har skapt av medmenneskelighet og varme i Den katolske kirke.

• De ønsket en leder som kan opptre samlende i et kirkesamfunn med mange fløyer, uenighet og maktkamp.

• De ønsket seg en pave som kan spille en geopolitisk rolle i en svært urolig verden.

I holdning og profil er det milevis av avstand mellom pave Leo og Donald Trump.

Den nye paven er et svar på alle disse utvelgelseskriteriene. I 12 år var han vært leder av en de mest kjente ordenene i Den katolske kirke. Medlemmene av Augustinerordenen forplikter seg til et liv med bønn, enkelhet og tjeneste i samsvar med læren til den betydningsfulle kirkefaderen Augustin. Ved siden av Frans av Assisis er han blant de største katolske helgenene. Augustin levde på 400-tallet, 800 år før Frans av Assisi virket. Likevel er det et godt samspill mellom disse to, noe som gjøres et poeng ut av i vekslingen mellom pave Frans og Leo XIV.

I jobben som leder av Augustinerordenen reiste den språkmektige Prevost mye rundt om i verden. Det har gitt han et stort kontaktnett, og var medvirkende til at pave Frans i 2023 hentet den tidligere misjonspresten til Vatikanet for å være den kardinalen som skulle lede arbeidet med utnevnelser av nye biskoper i Den katolske kirke. Vi kan være sikre på at den nye paven har en inngående kjennskap til han som nylig ble utnevnt til biskop i Oslo katolske bispedømme, Fredrik Hansen.

Pave Leo XI er nummer 267 i rekken av paver, og han er en den første amerikaner noensinne. Med Donald Trump og katolikken J.D. Vance plassert i Det hvite hus er det ikke noe dumt grep å velge en pave som Trump kan føle har gjort USA enda større. Presidenten var raskt ute med å uttrykke begeistring for utnevnelsen av presten som er født i Chicago. I holdning og profil er det milevis av avstand mellom Leo og Trump, men presidenten vil bli tvunget til å lytte til signalene fra den nye sjefen i Vatikanet. Det gjelder også både for katolikkene i USA og landets evangelikale protestanter. En misjonsprest som har virket i Sør-Amerika kan de ikke lett avfeie.

Når en pave er valgt, er det alltid knyttet stor spenning til hvilket navn han tar fordi det forteller noe om hvilken linje han vil legge seg på. Han navneforgjenger – pave Leo XIII – regnes som opphavsmann til Den katolske kirkes sosiallære. Den bygger på prinsipper om menneskeverd, solidaritet og rettferdighet for alle i samfunnet. Det er mye av den samme linje pave Frans la seg på og som ga han så stor suksess.

Med den bakgrunnen Leo XIV har som augustinerprest er det også på sin plass å hente fram igjen viktige sitater fra kirkefaderen Augustin. Han er opphavet til mange fyndord, og kong Harald siterte han på følgende under nyttårstalen i 2010: «Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, kjærlighet i alt».

Det er disse prinsippene den nye paven vil leve etter. Han blir neppe like karismatisk som pave Frans, men kan i hvert fall glede seg over at Den katolske kirke rir på en bølge av medieoppmerksomhet. Da den hvite røyken torsdag ettermiddag steg opp fra den beskjedne skorsteinen i Det sixtinske kapell, utløste det en medieoppmerksomhet uten sidestykke. Euforien på Peters-plassen kunne konkurrere med hvilken som helst idrettsarena. Det hører med til sjeldenhetene at NRK Dagsrevyen bruker de første 30 minuttene av sendingen til én enkelt sak.

Det ble en hendelse for historiebøkene, for å si det med idrettens floskler. Så får vi se om pave Leo XIV vil evne å sette sine spor i historien.

