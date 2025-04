1. mai-kampens nordnorske magi

Det er lett å bruke billige 1. mai-metaforer rundt det oppgjøret som spilles på Tottenham Hotspur Stadium i London 1. mai. Vi får konsentrere oss om det fotballmessige. Men det er slående hvordan Glimt nå blir styrket av den internasjonale fotballøkonomien. I norsk sammenheng skaffer Europa-suksessen klubben svimlende inntekter, uansett utfall i den kommende semifinalen. Man teller hundrevis av millioner kroner i ren pluss. De rykker fra alle norske klubber i økonomisk handlefrihet.

Samtidig er Bodø/Glimt en økonomisk lilleputt i Europa. Deres siste seriekamp før dette oppgjøret var mot Eliteseriens minste klubb, KFUM Oslo. Tottenhams siste kamp var mot årets seriemester i Premier League, Liverpool. Glimt kommer fra en by som har lavere innbyggertall enn hva torsdagens kamparena rommer. (42.000 i Bodø mot 62.000 tilskuere på Tottenhams hjemmebane). Bodø/Glimt er den fascinerende historien i europeisk fotball akkurat nå. Det står 54.000 i billettkø til returkampen på Aspmyra.....

Tottenham tapte for Liverpool søndag og måtte se motstanderen feire sitt fortjente seriemesterskap. Bodø/Gimt slo KFUM Oslo 3-0, et resultat som ser helt tilforlatelig ut for det store flertallet som ikke så kampen. Men Glimt brukte altså åtti minutter på å få den første scoringen på Aspmyra. Før det var det bortelaget som var nærmest scoring i det oppgjøret.

Semifinalen i Europaligaen spilles over to kamper og det er i Bodø 8. mai denne duellen får sin avslutning. På Tottenham Hotspur Stadium handler det om å hindre baklengs, samtidig som de utnytter lagets fremste egenskap, den offensive samhandlingen. Det blir en utfordring når laget må spille uten to, kanskje tre av sine viktigste spillere. Patrick Berg og Håkon Evjen har karantene, og i kampen mot Kåffa ble midtstopperen Odin Bjørtuft skadet. Han har vært en del av limet i dette Glimt-forsvaret sammen med makker Jostein Gundersen.

Det er mange Tottenham-supportere som har måttet google hva laget deres nå møter. Bodø? Nord-Norge? De spilte sist mot YMCA? Til tross for etter hvert ganske mange store prestasjoner i Europa, kan Bodø/Glimt fortsatt slå nedenfra. Men de er altså foran lag som Manchester United, Tottenham, Chelsea, Glasgow Rangers, Ajax og Roma på lista over inntekter fra Uefa-systemet de siste sesongene. Hvis Tottenham blir nedkjempet i semifinalen, er det Manchester United eller Athletic Bilbao som venter i finalen onsdag 21. mai.

Kan Bodø/Glimt havne der? Svaret er ja. Og det er deres eneste utgangspunkt. Tottenham har tapt 19 kamper i Premier League denne sesongen og ligger femte sist på tabellen. Kvartfinaleseieren over Eintracht Frankfurt var vårsesongens trøst. Bodø/Glimt har scoret i 24 av deres 26 siste kamper i Europa. De står ikke med lua i hånda. Særlig ikke på 1. mai.

PS. Avspark torsdag klokka 21.00. Kampen sendes på Viaplay.

