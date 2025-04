Bonus-bullshit i butikken

Pengene brant i lomma på sønnen min. I hvert fall i overført betydning. De 300 kronene han hadde fått i påskegave sto på min konto, og seksåringen hadde raskt bestemt seg for hva han skulle bruke dem på: Lego. For at han skulle få mest mulig for pengene, sjekket vi om det var tilbud noe sted. På lekebutikken var det 30 prosent på Lego.

Ikke 30 prosent rabatt. Men 30 prosent bonus.

Det er ikke lenger nødvendigvis sånn at du sparer penger når det er tilbud i butikkene. Nå er det poeng du sparer. Poeng som kan bli til penger en eller annen gang i framtida. Men da må du være medlem i kundeklubben, og ikke handle hos konkurrenten neste gang du skal kjøpe Lego. Eller vaskemiddel. Eller gryteretter fra Toro. Mer om det snart.

Jeg har 10 matbutikker å velge mellom innenfor en radius på 3 kilometer fra huset mitt.

For sønnen min måtte betale fullpris for Legoen, mens jeg måtte opprette konto i lekebutikkens kundeklubb, sånn at jeg kunne få de 30 prosentene som bonuspoeng som om et par uker blir omgjort til en verdisjekk som vi kan bruke neste gang han skal kjøpe en leke.

Ifølge en undersøkelse gjort på vegne av Forbrukerrådet, kjøper halvparten av oss mer enn vi hadde tenkt på grunn av tilbud gjennom kundeklubber. Flyselskapene var tidlig ute med bonuspoeng, og da Norwegian ble etablert, ble det i noen år forbudt med bonuspoeng på innenlandsreiser. Begrunnelsen var frykt for høye priser og dårligere tilbud for forbrukerne. Nylig fikk SAS krass kritikk fra miljøorganisjonen Framtiden i våre hender for å love bort en million bonuspoeng til kunder som fløy ekstra mye.

For noen år siden lo vi litt da Rema 1000 gikk bort fra prinsippet om at det enkle ofte er det beste – ingen tilbud, kundeklubber eller medlemsrabatter. Nå gjaldt det å melde seg inn i kundeklubben «Æ» (for en utflytta trønder finnes det vel knapt et mer irriterende navn på en app), og få tilpassede priskutt og rabatter på frukt, grønt og andre ting Rema ville selge oss.

Sånn turet og gikk det en stund, riktig nok iblandet noen problematiske personvernhensyn.

Men så, for noen uker siden, var det slutt på medlemsrabatter. Også hos Rema er det nå bonus som gjelder. Riktig nok er Rema rausere enn lekebutikken – du kan bruke bonuspoengene allerede ved neste handletur. Men du må velge en Rema-butikk for å få rabatten.

Vi har enormt mange matbutikker i Norge – vi er et av landene i Europa med flest butikker per innbygger. Jeg har 10 matbutikker å velge mellom innenfor en radius på 3 kilometer fra huset mitt. Samtidig eies 95 prosent av butikkene vi handler i, av de tre store kjedene NorgesGruppen, Coop og Rema. Konkurransetilsynet har konkludert med at det norske dagligvaremarkedet er et oligopol med begrenset konkurranse – og har ilagt kjedene milliardgebyr for ulovlig prissamarbeid.

Ifølge Konkurransetilsynet fører maktkonsentrasjonen til lave insentiver til å senke prisene, og høyere insentiver til å øke dem – fordi konkurrentene raskt følger etter. Når pris dermed ikke er et virkemiddel for å få kundene til din butikk, blir kundeklubber og bonuspoeng en måte å skape lojale kunder på.

Skjønt, for min del føles denne lojaliteten egentlig som en tvangstrøye. I skrivende stund har jeg 27 kroner på bonuskontoen min hos Rema. Men ikke bare det: Appen forteller meg at jeg bare har fire dager på meg til å fullføre bonusoppdragene mine.

Altså. Bonusoppdrag – en regelrett spillifisering av handleturen. Kjøper jeg fire gryteretter, får jeg 40 prosent bonus, nemlig. Og jeg som ikke hadde tenkt å servere familien mer enn én ferdigrett fra Toro denne uka.

Mye har vært sagt og skrevet om butikkjedenes salgsgrep «3 for 2» i det siste. Med rette – for disse varene har sannsynligvis blitt så mye dyrere i det siste at selv når du får en gratis, betaler du minst like mye per vare som før. Bare at du tvinges til å kjøpe tre, selv om du ikke trenger mer enn en eller to.

Men bonusoppdrag? Det må finnes en spesiell plass i helvete til den markedsføreren som kom på den ideen.

Men hva skal en stakkars forbruker gjøre? Det er vanskelig å boikotte matbutikker når de er omtrent like ille alle sammen, og kan gjøre som de vil med priser og rabatter og bonuser. Det er mye vi forbrukere kan greie oss uten. Mat er ikke en av de tingene. Så vi fortsetter å handle mat, fortsetter å samle bonuspoeng, og må selv passe på å bruke dem før de går ut.

Men vi fortsetter også å irritere oss over høye matpriser og dårlig utvalg, forbanner eierne som blir stadig rikere (mens boligrenta til vanlige folk forblir høy fordi matprisene stiger), og kaller bonusen for det den er: bullshit.

