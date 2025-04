Ytringsfrihet med og uten ball

Er Lise Klaveness uønsket i Bergen? Nei, sier Brann-ledelsen etter at supporterne protesterte både mot NFF-ledelsen og deres behandling av medlemsdemokratiet under årets første hjemmekamp på Brann Stadion. Men budskapet fra tifoen (banneret) var neppe til å misforstå.

Bør 1. runde i cupen boikottes? Ja, mener blant andre VIF-supporterne, som mener breddeklubbene bør straffes fordi de logret for NFF-ledelsen og stemte både for VAR og for endringen av cupen på fotballtinget i forrige måned. Et takk for sist til småklubbene, er VIF-supporternes klare budskap og oppfordrer supporterne til å holde seg borte fra kampen mot Gamle Oslo søndag.

Ytringsfrihet på fotballbaner er et fascinerende skue. Man får som regel klare budskap uten filter. Brann vant nylig en sak mot Uefa der klubben ble frikjent for en bot for banneret som markerte at Uefa (det europeiske fotballforbundet) var lik mafia. Den internasjonale voldgiftsretten CAS vurderte at budskapet var innenfor ytringsfrihetens rammer. Boten på 5000 euro, tilsvarende rundt 60.000 kroner, kunne strykes.

Opptrinnet skjedde under en mesterligakamp for kvinner i St. Pölten i Østerrike i fjor høst. Noen uker etter fikk bergensklubben en ny bot fordi supporterne gjentok budskapet i hjemmekampen mot Barcelona. Men idrettens voldgiftsdomstol har konkludert med at dette må ledelsen av fotballindustrien tåle.

Branns nye styreleder Aslak Sverdrup var naturlig nok veldig fornøyd med dommen og hevdet at den «beveger hele Fotball-Europa».

Men han var ikke like fornøyd med banneret som møtte NFF-ledelsen ved sesongens første hjemmekamp. Der var fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken avbildet under tittelen: Uønsket i Bergen. Den samme Sverdrup er fersk og ny visepresident i NFF og er en av Lise Klaveness’ våpendragere.

– Klaveness er fra Bergen, og er regnet som den klart sterkeste internasjonale stemmen for demokrati i idretten. At hun ikke skal være velkommen i Bergen, er i beste fall en gedigen misforståelse, sa Aslak Sverdrup til VG. Og lederen av Branns supporterklubb modererte seg. Budskapet var rettet mot NFF-ledelsen, ikke enkeltpersoner, ble det hevdet.

De første serierundene i år har vist at supporterne har besinnet seg og det utskjelte VAR-verktøyet er åpenbart forbedret. Denne helgen spilles første runde i cupen og nettopp cupen var den andre store kampsaken på vårens fotballting. NFF-styret ville ha den endret til høst-vår av hensyn til terminlistene i Europa, mens norske toppklubber var imot. NFF fikk viljen sin, med breddeklubbenes hjelp. Fra neste år spilles cupfinalen i mai.

Første runde i cupen er en festdag for småklubbene og den kan gi store inntekter. I Oslo er Union Carl Berner eneste 4. divisjonsklubb som er kvalifisert for første runde, og de har fått servert Skeid i en kamp som spilles på Grefsen stadion lørdag ettermiddag. Så vidt vi skjønner er ikke Skeid-supporterne med på Vålerengas og andre supporteres boikott-spor.

Kanskje til og med Lise Klaveness møter opp? Også hun vil ha det beste ut av den norske cupen. Men politiske valg må hun styre og stå for. Nå er hun også en del av det Uefa-styret som Brann-supporterne omtaler som mafia. Dette vil bare fortsette fordi ytringsfriheten står sterkt. Men kampene blir spilt og ballen er fortsatt rund, uansett hvor firkantet budskapene måtte være.

