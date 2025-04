En Tesla-eiers bekjennelser

Høsten 2013, da datteren min var åtte dager gammel, tok mannen min med seg henne, meg og min svigermor til Furuset i Oslo for å prøvekjøre den nye snakkis-elbilen: Tesla. Han hadde nemlig, ganske så genialt, konkludert med at hvis han skulle anskaffe en slik bil, måtte han overbevise både sin kone og sin mor. Ikke minst måtte han bevise at det var god plass til barnesete, barnevogn og aldrende foreldre.

Som nybakt småbarnsfamilie var vi på utkikk etter en god familiebil. Jeg husker at vi vurderte en Skoda stasjonsvogn. En trygg og traust bensinbil. Men etter at hele familien Tesla-suste fra 0 til 100 på noen små sekunder nedover motorveien, satte mannen min opp et regnestykke som viste at Skodaen ville koste oss like mye som Teslaen i året, selv om Teslaen var et par hundre tusen kroner dyrere. Gratis lading og fritak fra bompenger sparte oss for tusenvis av kroner.

Å kjøre fagforeningsknusingsbil er ikke kult.

Vi var i startgropa av det norske elbil-eventyret, og det var Tesla som var drivkraften – selvsagt muliggjort av myndighetenes offensive elbil-politikk med avgiftsfritak og mål om at alle nye biler skulle være utslippsfrie i 2025.

Norge er Teslas største og viktigste marked utenfor USA, sa Elon Musk. Europas første superladestasjon var på Dombås, og da vi fikk levert bilen vår i juni 2014 kunne vi lade der og i Lillehammer på vei til vår årlige familieferie i Trondheim.

Siden har Teslaen fraktet familien vår, inkludert tre barn og to barnevogner på en gang, over en kvart million kilometer. Den begynner å bli sliten nå, og tynnslitt er også mitt forhold til den.

Det hadde vært mye lettere å hate Teslaen hvis vi ikke hadde vært så fornøyd med den, sier mannen min og jeg til hverandre nå. Vi har snakket om å bytte den ut i flere år nå, og det beste alternativet har tilsynelatende vært en ny Tesla.

Les også: Kunstig intelligens – ekte dumskap

Men ikke nå lenger. Tesla-skammen kom snikende samtidig med at de svenske verkstedarbeiderne gikk til streik for retten til tariffavtale høsten 2023. Å kjøre fagforeningsknusingsbil er ikke kult. For å bøte på skammen, skaffet jeg meg et klistremerke til støtte for de streikende arbeiderne.

Og nå. Nå nærmer det seg uholdbart å kjøre Tesla. Etter Musks nazihilsen og motorsag-angrep på det amerikanske demokratiet, er skammen dypt til stede hver gang jeg setter meg bak rattet. Det er så ille at jeg ofte velger å kjøre diesel-bilen i stedet. Og jeg skuler på de ørten andre Teslaene jeg kjører forbi og lurer på om de eierne også skammer seg over nazibilen sin – eller swasticar, som de har begynt å si på engelsk.

I London har en aksjonsgruppe kalt Everyone Hates Elon hengt opp plakater på bussholdeplasser med «Goes from 0 to 1939 in 3 seconds» og «Now with white power steering». I et stunt holdt de en «produktlansering» på en Tesla-butikk der de delte ut luftfriskere med teksten «Musk b-gone. Covers the stench of fascism». Det er morsomt, og pirker borti skammen.

Kjøper du en Tesla nå, viser du, direkte eller indirekte, støtte til det Elon Musk driver med.

Jeg har lyst til å skaffe meg et klistremerke som sier at jeg kjøpte bilen før Elon Musk ble gæren. Men aller mest har jeg lyst til å kvitte meg med den. Og aldri, aldri kjøpe en ny.

Akkurat det er jeg ikke alene om. Tesla-salget har sunket over hele verden – selv i elbilvennlige Norge, som New York Times påpeker. Avisa har intervjuet flere nordmenn om Tesla-skam, og forteller at det lover dårlig at salget har gått ned med 13 prosent sammenlignet med i fjor.

Tesla har lenge hatt store markedsandeler i Norge, men taper nå stort til Volkswagen (forrige århundres nazi-bil, om du vil) i årets første kvartal. Det kan tyde på at nordmenn på jakt etter ny elbil velger bort Tesla. Samtidig ga lanseringen av nye Model Y Tesla et løft i mars: Det var den desidert mest solgte bilen denne måneden.

Les også: Kalle Moene svarer: Tolv spørsmål om toll

Hvor stor Tesla-skammen virkelig er i Norge, må vi kanskje vente litt med å se. Men nå som Elon Musk snart er på vei ut av Det hvite hus, har aksjen steget. Blir Musk mindre synlig i politikken, eller greier å framstå som mindre gal, kan det hende vi glemmer den rabiate oppførselen og fortsetter å kjøpe bilene hans.

Likevel: «Du kan ikke kjøpe en bil fra en person som ønsker å lede en global fascistisk bevegelse», skrev sjefredaktøren i Dagens Arena nylig. Kjøper du en Tesla nå, viser du, direkte eller indirekte, støtte til det Elon Musk driver med. Heldigvis for alle oss som elsker den gamle Teslaen vår, kommer det stadig flere gode alternativer på markedet. Mye takket være Tesla, som hele tiden har vært i forkant.

Vi fortjener å kjøre elbil uten å skamme oss. Men aldri mer Tesla.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen