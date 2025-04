Jonas lyste opp på Ap-landsmøtet

Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre var i storform da han talte til Ap-landsmøtet torsdag. Denne gangen var det «utenriksminister» Støre som var i sving. «Nå blinker varsellampene», var beskjeden – med henvisning til handelskrigen som USA-president Donald Trump har satt i gang.

Jonas Gahr Støre trakk selv parallellen tilbake til da han var utenriksminister. På pulten lå det den gang en gul post it-lapp hvor det sto at «utenrikspolitikkens mål er å gjøre innenrikspolitikken mulig». Snakk om å løfte seg selv på en elegant og uangripelig måte.

Vi husker alle hvor populær Støre var som utenriksminister. Han ble kalt Super-Jonas, en betegnelse han sterkt mislikte. «Jeg liker ikke slike bindestrek-navn. Det er best at jeg er Jonas», sa han til VG i april 2011. Ok. Da bruker jeg bare Jonas videre i denne kommentaren.

Jonas kom med en indirekte visitt til Senterpartiet, som i februar valgte å gå ut av regjeringen fordi tre EU-direktiver ble for mye av «det gode». Statsministeren mener det ville ha vært katastrofalt dersom Norge i dag hadde stått uten EØS-avtalen.

Løftet seg selv elegant.

Samtidig kom Jonas med et klart svar til partifellene som er utålmodige og vil melde Norge inn i EU snarest mulig. Han mener at det er feil bruk av krefter å starte en prosess som risikerer å splitte oss nordmenn. Jonas poengterte at det er hans vurdering, som EU-tilhenger.

Utenriks-Jonas siterte tidligere utenriksminister Knut Frydenlund, som er kjent for å ha sagt at ordet kompromiss er et av de vakreste ordene vi har. Vilje til kompromisser gjelder nå mer enn på lenge, var ett av budskapene fra Jonas. Som leder av en mindretallsregjering han svært opptatt av å finne brede løsninger sammen med andre partier.

Krigen i Ukraina og behovet for å styrke norsk forsvarsevne sto naturlig nok sentralt i talen. «I Norge står vi sammen når det virkelig gjelder,» sa statsministeren og ga honnør til de andre partiene på Stortinget.

Jonas gjentok han løftet om at folk skal få bedre råd. Han viste til at folk flest fikk økt kjøpekraft i fjor. Men rentenivået ble ikke nevnt med ett ord. Taushet sier mer enn mange ord. Det er en seiglivet kamp å få has på inflasjonen. Norgesprisen på strøm bidrar imidlertid godt til å gi oss bedre råd, og til å roe gemyttene på Ap-landsmøtet.

Erna Solberg fikk sitt pass påskrevet. «Går du inn for endring, blir det bråk», skal Høyre-lederen en gang ha sagt. Ap-lederen mener politikere må tørre å endre mer. Det er de som sitter stille i båten som skaper mest bråk, hevder Jonas. Et nålestikk til Erna, som jo har fått merkelappen å sitte stille i båten.

Jonas mener at høstens valg vil stå mellom en Ap-ledet regjering og en regjering ledet av Fremskrittspartiet – en regjering med tyngdepunktet til høyre for Høyre. Høyre blir forsøkt henvist til en sekundær plass den borgerlige i båten. Frp blir nemlig Arbeiderpartiets hovedmotstander, slik Jonas erklærte allerede på landsstyremøtet i midten av februar.

Da var Frp det desidert største borgerlige partier på meningsmålingene. Nå er Høyre og Frp nærmest jevnstore, men Jonas holder tydelig fast på at det er kampen mot Sylvi Listhaug som gjelder. Om den strategien holder fram til valget, gjenstår å se. Erna Solberg har allerede begynt å ta årene fatt.





