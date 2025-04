Så kom de for å ta journalistene

27. mars ble den svenske journalisten Joakim Medin pågrepet av tyrkiske myndigheter på flyplassen i Istanbul. Han var i Tyrkia for å dekke de store protestene mot at opposisjonens presidentkandidat Ekrem Imamoglu ble fengslet 23. mars.

Journalisten fra Dagens ETC ble beskyldt for å ha tilknytning til en terrororganisasjon og for å ha forulempet presidenten, og sitter fortsatt fengslet i Istanbul.

Svensk PEN og flere andre organisasjoner fordømmer fengslingen, og den svenske avisa Expressen har nå satt i gang en kampanje for å få ham frigitt. På nettsiden teller de nå antall dager Medin har sittet i fengsel.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har forfulgt lokale journalister i årevis, men han har vært mer forsiktige med vestlige journalister. Men dagen før Melin ble også BBC-journalisten Mark Lowen arrestert. Han hadde vært i Istanbul i tre dager for å dekke protestene, da resepsjonisten ringte ham på hotellrommet. «Vi har en viktig sak vi må diskutere med deg ansikt til ansikt», gjengir Lowen. Han gikk ned og møtte tre sivilkledde politimenn, som ba om å få se passet hans og så førte ham bort.

Krigen omtales som den verste for journalister noensinne.

Politiet skal ha foreslått å spille inn en video der Lowen skulle si at han dro fra Tyrkia av egen fri vilje. Da skulle det være mulig for ham å komme tilbake. Lowen avslo, han mistenkte at det ville blitt brukt som regjeringspropaganda. Etter 17 timer ble han sendt tilbake til England. Ifølge Lowen ble han anklaget for å være en ordenstrussel, mens Tyrkiske myndigheter oppga at BBC-journalisten bare manglet riktig akkreditering.

Dette er bare det siste av en lang rekke trusler mot den frie pressen over hele verden. I USA har president Donald Trump lenge kalt journalister for fiender av folket og truet aviser med rettssaker for helt normal dekning. Nylig utestengte Trump nyhetsbyrået AP fra Det hvite hus for å ikke ha fulgt presidentordren om å kalle Mexicogolfen for Amerikagulfen. CBS og PBC trues med nedleggelse om de ikke handler i tråd med offentlig interesse, som under dagens administrasjon betyr Trumps interesse.

Det verste eksempelet er likevel fra Gaza. Watson-instituttet ved Brown-universitetet har i prosjektet The Costs of war nylig publisert en rapport om drap på journalister. De har regnet seg fram til at flere journalister er blitt drept på Gaza enn i den amerikanske uavhengighetskrigen, begge verdenskrigene, Korea-krigen, Vietnamkrigen, Balkan-krigene og USAs angrep mot Afghanistan – til sammen.

The Costs of war-rapporten refererer til Al Jazeeras oversikt som viser 232 drepte journalister per 26. mars. Komiteen for å beskytte journalister (CPJ) opererer med et lavere tall, 173 journalister og medieansatte, og under Irak-krigen ble enda flere drept (285 totalt). Men i Irak var snittet 13 i året, mens snittet på Gaza er nærmere 13 i måneden.

«Israels regjering har satt i gang en kontinuerlig krig mot pressen», står det i rapporten. Krigen omtales som den verste for journalister noensinne.

De lokale journalistene er alltid mest utsatt. Journalister er ikke viktigere enn sivile som fengsles og drepes. Men når også journalister blir drept, får man heller ikke dokumentert overgrepene som skjer. Da er vi et skritt videre i en veldig farlig spiral, som går mest utover lokalbefolkningen.

