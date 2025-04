Nå blir hun realpolitiker

For erfaringene har lært henne noe etter tre år som norsk fotballpresident. Skal man få gjort noe må man svelge noen kameler.

Ved forrige valg til Europas mektige fotballstyre ville hun ikke stille på den kvinnelige kvoteplassen av prinsipielle årsaker. Hun ville velges inn som åpen kandidat i kamp med andre. Hun tapte så det sang. Det sier sitt om kulturen at det var første gang i historien en kvinne kjempet om en av disse plassene. Ingen kvinner har kommet inn den veien. Nå er kvoten utvidet til to.

Da gjelder det å være pragmatisk og benytte de mulighetene som finnes. Laura McAllister fra Wales er der allerede. Alternativet er å forbli på utsiden. Nå er hun eneste kandidat til den ene av to kvinneplasser på Uefa-kongressen i Beograd torsdag og er sikret plass i styret med tilhørende millionlønn som honorar.

Det siste må hun også svare for i en norsk virkelighet. Hun vil gi fra seg deler av honoraret til veldedige formål. Men det sier sitt om forholdene i toppfotballen når et frivillig styreverv gir nesten 1,8 millioner kroner i honorar (160.000 euro). Internasjonal toppfotball er en pengebinge og det vet Lise Klaveness mye om. Honoraret har ikke vært justert på åtte år, så det kan bli mer. Men hun vil at Norge skal ha en hånd på rattet når ressursene skal fordeles.

– Fotball er verdens største kvinneidrett, men er ikke representert i Uefa-styret. Det er mildt sagt forunderlig, sa Lise Klaveness til meg tidligere i år. Og har rett i det. Norge er historisk sett en av verdens beste fotballnasjoner for kvinner, og om et drøyt år spilles mesterligafinalen på Ullevaal stadion. Men det er menn som dominerer Uefa-styret. Det sier jo sitt at selv i 2025 må kvinner kvoteres inn i verdens største idrett.

Valget skjer torsdag og Lise Klaveness entrer styret etter å ha håndtert en opprivende VAR-debatt i Norge. Den landet slik hun ønsket, men med store demonstrasjoner om påstått mangel på medlemsdemokrati i norsk fotball Slikt svir. Men som jurist har hun erfaring i å ta upopulære avgjørelser. Hun fikk en heltestatus i norsk offentlighet etter oppgjøret hun tok på sin første Fifa-kongress, men hvis hun er ute etter å oppnå noe gjennom påvirkning, nytter det ikke å fremstå som en rebell.

I Uefa-styret møter hun en uvant kultur, men det finnes også fornuftige mennesker i en organisasjon som stemples som et pampevelde. Den ledes av sloveneren Aleksander Ceferin og både Sverige og Danmark er representert. Vi har hørt mange si at nå er også Lise Klaveness blitt en pamp. Kanskje det er uunngåelig. Men hun kan ikke dømmes på hva omgivelsene sier om henne, men hva hun oppnår. Det er i bunn og grunn det eneste av betydning.

