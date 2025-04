En februardag i fjor havnet 15 år gamle Modi og hans like gamle venn Amir i en fysisk konfrontasjon med en 19-åring på Grønland i Oslo. Den endte med at 19-åringen ble knivstukket flere steder på kroppen. Han ble alvorlig, men ikke livstruende, skadet.

Oppgjøret knyttet seg til ei jente som gikk på samme skole som Modi og Amir. De to 15 år gamle guttene ble pågrepet av politiet samme kveld. Modi ble satt i varetekt ved en ungdomsenhet og ilagt besøksforbud mot jenta konflikten handlet om.

Barn som Modi er en stresstest på systemet. Det besto ikke prøven denne gangen.

Modi ble dessuten nektet adgang til skolen der han var avgangselev på 10. trinn allerede samme kveld som knivangrepet fant sted. Senere har Oslo tingrett slått fast at det ikke var Modi som begikk noe voldslovbrudd denne kvelden. Adgangsnekten gjaldt likevel ut skoleåret – og skjedde uten lovhjemmel og uten lovlig fattet vedtak. Det har Dagsavisen dokumentert i en serie artikler de siste dagene.

Også vennen Amir fikk beskjed om at han ikke var ønsket tilbake på skolen. Slik ble to 15 år gamle gutter i praksis nektet skolegang i Oslo i fjor, på tvers av lovverket og uten at relevante lovbestemmelser ble tatt i bruk.

Vi må snakke om Modi, og om Amir og en rekke andre barn og unge som skolen ikke klarer å ta hånd om på skikkelig vis.

Tallene viser at det har skjedd en forråelse av den yngste ungdomskriminaliteten. I fjor ble det rapportert 7835 volds- og trusselhendelser i Osloskolen. Det er rundt er en tidobling på ti år. Rundt 200 av rapportene i fjor gjaldt såkalte «kritiske hendelser», som innebærer trusler om eller bruk av våpen, samt vold mot skoleansatte.

Da blir spørsmålet: Hvordan skal vi håndtere dette?

Les også: 15-åring ulovlig kastet ut av sin egen skole

En ting er helt sikkert: Vi kan ikke løse en stadig eskalerende situasjon med å kaste barn ut av skolen. Det vil bare gjøre vondt verre.

I den konkrete saken til Modi og Amir avslører Dagsavisen en rekke svikt i rutinene. Utestengelsen av de to guttene skjedde muntlig. Dermed ble foreldrene fratatt muligheten til å klage. Først etter at Dagsavisen – og senere advokatfirmaet Lippestad – engasjerte seg, ble Modis sak klaget inn til Statsforvalteren i Oslo.

Det er mulig å forstå hvordan en skole kan handle overilt når det inntreffer en alvorlig voldshendelse. Det er vanskelig å bebreide en skoleledelse som setter hensynet til de andre elevene, og til lærerne, høyest i en presset situasjon. Tilfellet Modi blir likevel uakseptabelt når en hel utdanningsetat ikke klarer å finne bedre løsninger, men snarere ender med å bryte loven.

Vi har lenge snakket om «svenske tilstander». Begrepet er så etablert at de fleste umiddelbart tenker på vold, ungdomskriminalitet og våpenbruk. Politiet har lenge advart mot en lignende utvikling på vår side av grensa. Tallene referert noen avsnitt lenger oppe i denne teksten viser at bekymringen kan være berettiget. Og i forrige uke ble en norsk 16-åring siktet for drapsforbund i Storbritannia. Han var fra før siktet for å planlegge et drap i Stavanger.

Svenskene har etablert en rekke såkalte akuttskoler for å ta hånd om unge som defineres som farlige. Her hjemme har vi vedtatt endringer i Opplæringsloven som gir ansatte i skolen rett til å gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade. I alle de skandinaviske landene diskuteres stadig mer inngripende tiltak. Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) er blant dem som vil innføre en ordning der unge i faresonen blir fotfulgt av en ansvarlig voksenperson døgnet rundt. Frp vil ha akuttklasser og spesialskoler for voldelige elever, og Oslo Ap mener det «i perioder» kan være nødvendig å ta elever ut av klassen sin.

Les også: Oljefondet bør kjøpe aksjer i New York Times. Mange av dem, før det er for seint

Alle disse tiltakene kan være verdt å diskutere – men med innestemme. Da tidligere justisminister Knut Storberget for noen uker siden la fram rapporten «De er våre barn – om å holde hodet kaldt og hjertet varmt», sa han at «disse ungene fortjener ikke en lettvint politisk debatt om strenge straffer. De fortjener en debatt om konstruktiv hjelp».

Det er et klokt – og helt nødvendig – utgangspunkt.

Modi fikk ikke konstruktiv hjelp. Foreldrene til Modi opplever at de ble forsøkt presset til å gå med på å bytte skole og til andre alternative skoletilbud, i strid med loven. Da de motsatte seg dette, ble Modi gående uten skoletilbud hele våren. Og vondt skulle bli verre.

I juni i fjor, da Modi og Amir hadde vært utestengt fra skolen i over fire måneder, var de igjen involvert i en alvorlig hendelse. En dom fra Oslo tingrett i januar i år beskriver at Modi slo en mann i ryggen med et balltre. Vennen Amir ble dømt for å ha knivstukket mannen Modi slo med balltre. Modi ble frikjent for knivstikkingen som kostet ham skolegangen, men dømt til 250 dagers samfunnsstraff. Amir ble dømt for begge tilfellene, og fikk ett år og fem måneders fengselsstraff. Dommen er anket.

Modi går nå på en videregående skole og håper på en bedre framtid. Det behøver ikke gå galt i hans tilfelle. Men det finnes andre skjebner.

Les også: Innsyn i et lukket hjem

Utdanningsetaten i Oslo benytter stadig oftere bortvisning ut skoleåret som et verktøy for å håndtere uønsket atferd. «Inneværende skoleår har elever som har blitt bortvist ut skoleåret økt med 10-gangen», skriver skoleombudet i Oslo kommune i et innlegg i Dagsavisen.

Det er en lite egnet måte å forholde seg til utviklingen på. Modi og Amir og andre unge som tyr til vold skal få sin straff, og resten av samfunnet må verges mot voldelig atferd og trusler. Men vi løser ingenting, verken på kort eller lang sikt, ved å frata dem retten til skolegang. Vi har ikke råd til å miste barn og unge til en framtid på utsiden av samfunnet. Men det er en sannsynlig konsekvens av å kaste barn ut av skolen og hverdagen sin.

Saken Dagsavisen har rullet opp de siste dagene må få konsekvenser for hvordan skolen møter utsatt ungdom. Vi kan ikke være bekjent av et system som bryter loven og fratar barn og unge deres rettigheter. Det er trolig den aller dårligste måten å bekjempe et problem på, som er i ferd med å vokse seg stort og vanskelig.

Da Bjørnholt skole i Oslo innførte metalldetektorer høsten 2017 for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen, var reaksjonene sterke. Heldigvis. Det er ikke måten å skape den beste skolen i verdens beste by, som det heter i oslobyrådets politiske erklæring. Behandlingen av Modi viser at vi er et godt stykke unna målsettingen også nå, sju-åtte år senere.

Barn som Modi er en stresstest på systemet. Det besto ikke prøven denne gangen. Nå kreves det en full gjennomgang, rask læring – og deretter handling. Alle barn har rett på en god og trygg skolegang i Norge. Det inkluderer også Modi, uavhengig av hvor vanskelig det måtte være.

* Modi og Amir er ikke de to 15-åringenes egentlige navn.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen