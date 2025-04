Slag om domstolene – også på fransk

Franske Marine le Pen, presidentkandidat for det høyrepopulistiske partiet Rassemblement national, er dømt til fire års fengsel for å ha misbrukt offentlige midler etter fransk lov, og er samtidig hindret fra å delta i det franske presidentvalget i 2027. Selv om hun i dag leder på målingene.

Den franske domstolen har utøvd sin makt akkurat som den skal ved å dømme en toppolitiker for bedrageri, etter en lang og grundig rettssak. Men vi bør være beredt på at dette kan være en brekkstang for høyrepopulister til å delegitimere domstolenes rolle i det franske demokratiet.

Lover skal gjelde alle og domstolene skal være politisk nøytrale når de dømmer.

Domstolenes rolle i demokratiet, definert som den tredje statsmakt etter maktfordelingsprinsippet, er først og fremst å dømme etter lovene i et land. Lover som i demokratier er vedtatt av politisk valgte representanter, slik som Stortinget, som i Norge er den eneste forsamling som kan vedta lover. Et grunnleggende prinsipp er at lover skal gjelde alle og at domstolene skal være politisk nøytrale når de dømmer.

Det er nettopp domstolenes nøytraliteten vi allerede ser at trekkes i tvil, av Le Pen og hennes tilhengere. Også Elon Musk har kommentert saken på plattformen X, med kommentaren «når radikale venstre ikke kan vinne med demokratiske stemmer, misbruker de rettssystemet for å fengsle sine opponenter».

Høyrepopulistiske partier tjener på at domstolene oppleves politiserte. Årsaken til dette er at høyrepopulistiske partier gjerne søker å konsentrere mer makt hos lederen – som sett i Brasil med Jair Bolsonaro, Viktor Orban i Ungarn og Donald Trump i USA. I tillegg ønsker høyrepopulistiske partier gjerne å innføre politikk som strider mot grunnleggende rettigheter – enten det er å begrense minoriteters rettigheter eller motarbeide ytringsfriheten og en fri presse, som blant annet sett i USA.

Domstolene fungerer ofte som en viktig sikkerhetsmekanisme mot at ledere forsøker å kare til seg for mye makt eller forsøker å innføre rettsstridige lover. Dette er blant annet årsaken til at opposisjonen i USA nå bruker domstolen til å kontrollere Donald Trumps evinnelige rekke presidentordrer, opp mot det amerikanske lovverket. I skrivende stund er det over 100 saker i det amerikanske rettssystemet, som skal sjekke presidentordrenes lovlighet.

Med solide og nøytrale domstoler som en potensiell klamp om foten, for å få gjennomført sin politikk, utpekes ofte domstolene til en fiende for høyrepopulister. Hvis de da klarer å skape et inntrykk av at domstolene er en politisk aktør, og ikke en nøytral tredje statsmakt (som den faktisk er), scorer de et viktig poeng.

La meg derfor gjenta: domstolene er den politisk nøytrale statsmakten, som skal dømme etter landets lover – enten det er forbud mot bedrageri eller påbud om innbyggeres rettighet. De eneste tilfellene domstolene er politisert, er når ledere innsetter regimevennlige dommere, som ikke har loven som øverste tjener, men den sittende politiske makten.

