Fotballpublikum var sulteforet. Og VAR viste formstigning

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det er jo grenser for hvor mange skirenn man skal orke å følge med på i NRK og øvrige kanaler. Statskanalen fylte også søndagen med ski og staver, mens titusener gjorde deg klare for fotballfester landet rundt. Det er alltid noe magisk med serieåpninger. Dette er tida på året da alle lag føler seg som vinnere. Inntil det første baklengsmålet kommer.

Fire grader og sludd og regn om morgenen hindret ikke at folk strømmet til en nesten utsolgt arena på Helsfyr der Vålerenga gjorde sitt comeback på øverste nivå. Inspirasjonen og forventningene var store etter folkefestene i Drammen og Fredrikstad dagen før. Rosenborg bekreftet sin styrke som reell utfordrer til Bodø/Glimt i tittelkampen da de viste mye høyere klasse enn Strømsgodset, mens entusiasmen i Fredrikstad sendte Brann hjem som slakt.

Det var en disiplinert VIF-gjeng som holdt seg bak tribunene i åpningsminuttene på Intility Arena. Aksjonen var virkningsfull. (Jonas Been Henriksen/NTB)

Vinteren har vært full av grå treningskamper og hissig VAR-debatt, men nå er dette tilbakelagt. Praksisen av VAR i de tre første kampene var forbilledlig. Og supporterprotesten det første kvarteret av alle kampene var på samme nivå. Her kom budskapet fram uten at kampene ble stoppet eller ødelagt. “Forsvar medlemsdemokratiet”, var budskapet på Vålerengas supportertribune ved kampstart. Øvrige bannere som skjelte ut NFF-ledelsen var godt innenfor ytringsfrihetens rammer. VIF-supporternes vri ved å vente med å entre arenaen til 15 minutter var spilt, ble svært virkningsfullt. Fotball uten supportere er et dødt spill.

Men som så ofte før: Da scoringene kom, endret fokus seg. Og da Vålerenga også vant åpningskampen med sine aggressive kontringsspillene, ble dagen perfekt. Det var ikke en eneste VAR-sjekk som drepte stemningen. Det likte nok også den i denne sammenheng utskjelte fotballpresident Lise Klaveness, som fulgte kampen ringside. Viking etterlyste VAR-sjekk på en mulig straffesituasjon, men nå er lista for å gripe inn satt høyere. Det er uansett fortsatt skjønn som vil avgjøre mange fotballkamper.

Det er store forventninger i norsk fotball nå. Årets første landskamp mot Italia på Ullevaal ble utsolgt på få minutter. Folk aner et VM-sluttspill i det fjerne. Kvinnelandslaget skal spille EM til sommeren. Bodø/Glimt har imponert i Europa, men vil bli utfordret av alle lag i Norge. For nordlendingenes suksess har bekreftet en sannhet hos de fleste som driver med fotball. Kan de, kan vi. Forutsetningene for å skape et topplag er ikke større i Bodø enn i Bergen, Stavanger, Sandefjord eller Oslo. Det bare virker slik. Det var nærmest en symbolsk seriestart de hadde borte mot Bryne søndag kveld, der de vant med 1-0, men var heldige som ikke fikk baklengsmål.

Fredrikstad feirer sesongens første scoring på Fredrikstad stadion lørdag kveld. (Thomas Andersen/NTB)





Vålerenga styrker Eliteserien med sin supporterkultur og breiale tilnærming. Magnus Bech Riisnæs kunne blitt Glimt-spiller i forrige uke, men spilte fra start for VIF søndag. Og leverte målgivende. Viking er utpekt som en av Glimts utfordrere og kom til Oslo med en sterk supportergruppe. Vålerengas Oslorival KFUM innfridde på hjemmebane og har allerede halvparten av hjemmeseirene laget tok i fjor. Hvem havner øverst av dem på tabellen. Akkurat nå ligger de likt med tre poeng og 3-1 i målforskjell. De møtes ikke før 26. mai på Ekeberg.

Fredrikstad viste sin smittende spilleglede da de kneblet Brann og viste hvordan en helt by kan bli fargelagt av en seriestart. Rundens største skuffelse var Molde, som med sitt 0-2 tap for Sarpsborg viste oppsiktsvekkende svakheter.

Seriepremieren for 2025-sesongen var oppløftende for alle involverte. Bortsett fra lagene som tapte da. Men de har 29 kamper å rette opp inntrykket på.

Rosenborg takker supporterne etter åpningsseieren i Drammen. (Heiko Junge/NTB)





