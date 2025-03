EU tar og EU gir for Senterpartiet

HAUGESUND (Dagsavisen): Trygve Slagsvold Vedum er veldig, veldig glad i Norge. Derfor vil han sørge for at vi aldri blir medlem av EU.

De to setningene over er egentlig alt som behøver å sies om den nesten en times lange talen Vedum holdt til Senterpartiets landsmøte i Haugesund fredag morgen. Når andre partier nå snakker om hvorfor det er riktig for Norge, ja faktisk helt avgjørende, at vi søker EU-medlemskap så snart som råd, kontrer Vedum med at det er riktig for Norge, ja faktisk helt avgjørende, at vi aldri sender en slik søknad.

Vi ble forsøkt truet til å si ja til EU i 1994, sa Vedum, og vi blir forsøkt truet igjen.

Det er ingen grunn til ikke å tro at Vedum mener det han sier når han snakker om EU som en trussel mot den norske modellen. Både Vedum selv og partiet han leder er bygd på motstand mot Brussel og kampen for selvråderett og det norske folkestyret. Men det er også ganske opportunt for Vedum å kunne snakke så mye om EU som han gjør for tiden. Internt i Senterpartiet håper og tror man at EU-spørsmålet er saken som vi gi partiet litt vind i seilene igjen.

Akkurat nå er det nemlig omtrent helt vindstille rundt partiet som for bare noen korte måneder siden styrte Norge, og for fire år siden hadde opp mot 20 prosent oppslutning på meningsmålingene. Nå er det sperregrensa som truer. En måling i det Sp-ske kjerneområdet Trøndelag i denne uka viser at det kan gå riktig så galt: Senterpartiet er uten mandater fra Midt-Norge på Stortinget.

Det var ikke dette partistrategene så for seg da Senterpartiet gikk ut av regjeringen på grunn av tre EU-direktiver. Planen var at partiet raskt skulle doble oppslutningen på tydelige markeringer i strømpolitikken. Den drømmen ble knust da Arbeiderpartiet la Norgespris på strøm på bordet omtrent samtidig som Senterpartiets statsråder drev og ryddet kontorene sine. Når Jens Stoltenberg i tillegg dukket opp som en norsk politikks Messias, ble Senterpartiet liksom glemt.

Senterpartiet fikk ikke løftet de håpet på, men velgerne har kommet løpende tilbake til Arbeiderpartiet. Det var ikke slik det var meningen at det skulle bli.

Derfor kommer det som en gave til Senterpartiet at Høyres landsmøte forrige helg gikk inn for å jobbe for norsk EU-medlemskap. Senterpartiet er redd for EU – men ikke for debatten om EU. Den er Trygve Slagsvold Vedum nesten like glad i som han er i Norge.

Historisk er det gjerne når vi krangler om EU, eller EEC eller EF, om du vil, at Senterpartiet er på sitt største. Ved valget i 1993 fikk partiet 16,7 prosent av stemmene, den største oppslutningen i partiets historie.

Det er lite akkurat nå som tyder på at noe slikt er innen rekkevidde. Velgerne er ikke like opptatt av EU-saken som den norske høyresiden og kommentatorene i de store mediene. Men det kan fort snu. Senterpartiet bidrar gjerne til at det snur.

Derfor brukte Vedum de to bokstavene «E» og «U» hyppig i talen til landsmøtet, og på Politisk kvarter i forkant av landsmøtet. Derfor kommer han til å snakke mye om EU framover også, faktisk så mye han kan.

Han kommer, som i talen til landsmøtet, til å snakke om alt vi har å tape på å melde oss inn i et «Europas forente stater». Om hvordan den norske modellen og måten vi organiserer landet og samfunnet vårt på, er unik, og at den står i fare om vi knyter oss tettere på det europeiske prosjektet.

Vi ble forsøkt truet til å si ja til EU i 1994, sa Vedum, og vi blir forsøkt truet igjen. Det var ikke måte på hvor ille det kom til å gå oss om vi sa nei den gangen, og det er ikke måte på hvor dårlig det kommer til å gå om vi står alene i dag. Det var feil i 1994, og er like feil i dag, sa Vedum, og slo fast: «Til dere som vil skremme Norge inn i EU: Vi skal sørge for at dere blir skuffa igjen».

Til stående trampeklapp fra salen. EU-saken er nemlig også egnet til å få opp kampgløden i eget parti.

På tampen av sin tale svingte Vedum seg til de store høydene da han slo fast at det er Senterpartiets «historiske arv» å sørge for at Norge ikke blir medlem av EU. Så skader det selvsagt ikke om Senterpartiet kan vinne tilbake mange velgere på veien mot å fullføre den jobben atter en gang.

