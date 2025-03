Million dollar baby-industri

Det har gått tre år siden sist jeg var i foreldrepermisjon, og noe har endret seg, tror jeg. Produktene man trenger til en nyfødt skal ikke lenger bare være praktiske og se noenlunde greie ut. Nå skal de være trendy og «high tech» også.

Helt siden jeg fødte har jeg blitt bombardert med reklame for fancy babyprodukter. Moonboon-vugger som luller den nybakte verdensborgeren i søvn uten at du må løfte en finger, vogner med motor sånn at du slipper å dytte opp bakkene og moteriktig bæreutstyr. Og ikke minst designer-brystpumper som du bare kan putte i BH-en uten å måtte tenke mer på saken.

Tusenlappene kan sitte løst når søvnmangelen melder seg.

På annonsene til det svenske it-merket Najell poserer nybakte mødre nysminket og frisert i designerklær, tilfeldigvis med en baby i moteriktig bæresele. Det perfekte tilbehøret i en hip og moderne babyboble. Men kanskje er det ikke helt kledelig med tanke på tiden vi lever i?

Vi falt for fristelsen og kjøpte Najell-en, men jeg trøster meg med unnskyldningen vi er blitt stilltiende enige om: Den er tross alt mer brukervennlig enn sin forgjenger.

Er det bare ammetåka eller har jeg observert en reell endring? Den internasjonale storavisa The Economist skrev om forbruksfest-trenden i januar. Avisa peker på noen mulige forklaringer: Stadig flere venter lenge med å få barn. I tillegg begynner også mange å jobbe tidligere. Da øker etterspørselen etter hjelpemidler som kan gjøre det lettere å kombinere et hektisk liv med å ta vare på en liten baby.

Les også: Norge mot Israel på fotballbanen er en kamp som aldri burde blitt spilt

Også i Norge utsetter stadig flere å få barn. I løpet av de 15 siste årene har gjennomsnittlig alder ved første fødsel økt med to år, ifølge Statistisk sentralbyrå. I storbyene er det ikke uvanlig å vente enda lenger med å få sitt første barn. Det er så mye som skal klaffe – man må ha råd til å kjøpe bopel av passende størrelse og ikke minst tar det ofte litt tid å finne en passende partner. Blant mine bekjente er det flere som nå føder i 40-årene.

Å ty til hjelpemidler for å sikre seg litt mer søvn og en anelse mer fornøyd baby, er helt forståelig. Nybakte foreldre er nok kanskje kundegruppen det er lettest å overtale til å kjøpe noe de kanskje strengt talt ikke trenger. Tusenlappene kan sitte løst når søvnmangelen melder seg.

Men det er jo ikke sunt. Og det skaper også unødvendige store forskjeller blant barselkvinner og -menn. Heldigvis finnes det også en motreaksjon. De som handler det meste brukt. Som lar det gå sport i å ikke bidra til forbruksfesten. Det er bra med balanse.

Til tross for at markedet for high tech og moteriktig babyutstyr er voksende (det er ikke lenge siden Dior lanserte en egen baby-parfyme), er det likevel i utakt med tiden vi lever i. Det er noe absurd med å se selvkjørende babyvogner til nesten 20.000 kroner rulle opp den bratte bakken når styringsrenta mest sannsynlig ikke kuttes denne uka, en global handelskrig truer og forskjellene etter alt å dømme vil fortsette å øke.

Det er en million dollar baby boom på gang. Men kanskje ikke den mange politikere skulle ønske seg. Vi føder jo ikke flere barn. De få som tross alt fødes koster bare mer, om man lar seg friste.

Les flere kommentarer av Kathleen Buer

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen