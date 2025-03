Fotball i sol og skygge

Fotballen er full av klisjeer. Kampen om ballen er «det viktigste av alt uviktige», og ikke, som noen tror, en kamp på liv og død – det er langt viktigere enn som så. Fotball er det «vakre spillet», en kappestrid om en lærkule på rundt 10.000 kvadratmeter gress til erstatning for andre former for konflikt mellom land, byer, mennesker.

Virkeligheten er gråere. Som oftest er en fotballkamp bare 11 kvinner eller menn som løper etter en ball, det ender gjerne 0–0 og det som skjer på banen har ingen betydning utover fotballens verden. Men av og til er det annerledes.

Den moderne fotballen er på en endeløse ferd mot mer pengevelde, autokrati, korrupsjon og legitimering av illegitime aktører.

Stadig oftere er ikke fotball i nærheten av å være det vakre spillet. Snarere tvert imot: Fotballen viser sitt grimme ansikt. Noen få ganger er også kampen langt viktigere enn tre poeng, målforskjell og veien til store mesterskap.

Landskampen Norge skal spille i dag er et eksempel på det. Det norske herrelandslaget i fotball, våre beste menn, møter Israel. Det burde vi ikke gjøre.

Det er snakk om en kvalifiseringskamp til VM neste sommer, men det er egentlig irrelevant informasjon. Kampen burde aldri finne sted, og mer er det strengt tatt ikke å si om den saken.

Når det likevel må legges til noen ekstra ord, skyldes det at kampen faktisk kommer til å spilles. Norges A-landslag i fotball skal spille kamp mot Israel samtidig som landet bryter folkeretten i Gaza. Det er realistisk å se for seg at det vil falle bomber over hele familier samtidig som Norge prøver å ta med seg tre «viktige» poeng på veien mot VM 2026. Det hele skjer på nøytral grunn i Ungarn fordi fotball ikke kan spille i krigssoner. Uten at den grelle ironien får fotballpampene til å reagere på eneste adekvate vis og nekte Israel å spille internasjonal fotball.

Det er, som så mye annet i konflikten mellom Israel og Palestina i disse dager, nesten ikke til å holde ut.

Det norske fotballforbundets (NFF) argumenter for å spille kampen er trolig kjent for de fleste nå: Norge stiller opp i de konkurransene vi er en del av. Dette er en vanskelig situasjon, men det hjelper ingen at det norske landslaget boikotter kampen. Norge må heller jobbe prinsipielt, både som fotballand og et land i verden, med slike saker.

En norsk boikott vil etter alle solemerker innebære at Norge ikke får anledning til å kvalifisere seg til VM i Canada, Mexico og USA neste sommer. I «beste» fall vil en konsekvens av at Norge ikke møter opp være at Israel blir tilkjent seieren 3–0 i begge oppgjørene landene imellom. Også det vil svekke sjansene til å få spille VM – i tillegg til at Israels mulighet til å kvalifisere seg til mesterskapet blir bedre.

Spørsmålet må jo være om dette er til å leve med eller ikke. Svaret burde være enkelt: Ja, det er verdt prisen for å markere nødvendig solidaritet med befolkningen i Gaza. Men slik fungerer ikke verken verden. Eller fotballens verden.

Det blir vanskeligere og vanskeligere å være tilhenger av, og, om enn indirekte, støttespiller til, den moderne fotballens endeløse ferd mot mer pengevelde, autokrati, korrupsjon og legitimering av illegitime aktører. Arbeiderklassens egen sport står i direkte motsetning til arbeiderbevegelsens tradisjoner på stadig flere områder. Desillusjonerte fotballfans bruker ofte store ord om fotballens høye damer og herrer. Det er ofte på sin plass. I de store politiske spørsmålene er det likevel litt urettferdig mot NFF og fotballpresident Lise Klaveness.

Det er grunn til å tro på Klaveness når hun forteller hvor vanskelig denne situasjonen er for norsk fotball. Hun har bevist sine meningers mot i fotballpolitiske saker da hun talte FIFA midt imot for tildelingen av VM i Qatar – riktignok etter å ha blitt instruert av grasrota i norsk fotball på fotballtinget. Klaveness har også brukt så store ord som hun kan tillate seg om Israel i opptakten til denne kampen.

Det har kostet henne stygg omtale i israelske medier, der hun er omtalt som «den største fienden til israelsk fotball».

NFF er satt i en vanskelig situasjon. Verdensfotballen har valgt å la Israel delta i internasjonale turneringer, i motsetning til Russland, som er kastet ut av internasjonal idrett som følge av invasjonen i Ukraina. Når heller ikke den norske regjeringen ønsker en boikott av Israel, havner fotballforbundet i en underlig situasjon om det skal stå alene, både i fotballen og nasjonalt i Norge, mot Israel.

Så er det vanskelig å ikke tenke at en boikott sitter ekstra langt inne for Norge akkurat nå, siden vi har en gylden generasjon fotballspillere og sjeldent gode muligheter til å hevde oss. Men den tanken får vi håpe er underordnet.

Alt dette sagt: Det er mulig å forstå hvorfor Norge ikke på egen hånd nekter å spille kamp mot Israel, enten man er enig eller uenig i vurderingen.

Det finnes likevel så mye annet som kan gjøres for vise solidaritet med det palestinske folket. Som bør gjøres.

De norske spillerne tjener (altfor) gode penger på idretten sin. Det burde være en smal sak å donere bonusen de får for å spille på landslaget til en humanitær organisasjon som bidrar i Gaza. Det er også mulig å vrenge av seg spillerdrakten når man scorer mål mot Israel for å vise fram et solidarisk budskap på undertrøya, og / eller å vise fram et felles budskap på bekledningen til lagbildet i forkant av kampen.

Når Israel kommer på besøk til Ullevaal stadion i oktober bør vi kunne forvente at NFF donerer billettinntekter og annet overskudd fra kampen til Røde Kors eller andre som prøver å gjøre livet litt levelig i Gaza, slik Bodø/Glimt gjorde etter sin hjemmekamp mot en israelsk klubb tidligere i år. Det er selvsagt også fullt mulig for publikum å markere politiske budskap fra tribunene.

Det er ikke nok, det er kanskje ikke engang særlig mye. Men det er i det minste noe.

Vi får i alle fall håpe at Norge vinner. Det hjelper ikke stort, men det likevel er det vektigste «verdens viktigste bagatell» kan bidra med i en verden som spinner videre i gal retning.

