Fotball, krig og Norge

Den VM-kvalifiseringen i fotball som starter lørdag handler om å kvalifisere seg til sluttspillet i 2026, som spilles i USA, Canada og Mexico. Bare det samarbeidet om sluttspillet er jo fascinerende i seg selv sett i lys av dagens tollkrig mellom de tre vertslandene. Vil Donald Trump blande seg inn i VM også?

Norge har som kjent ikke vært i noe VM-sluttspill siden 1998 og Ståle Solbakkens overordnede prosjekt er å komme seg dit. For ham handler det om å holde fokus på det faglige, men han er ikke typen som stenger verden ute. Det er direkte smertefullt å møte Israel kommende tirsdag. Ikke på bortebane, men på nøytral grunn i Debrecen i Ungarn.

Hvor går grensen for å delta? Det er et godt spørsmål etter de siste dagers nye, intensive angrep på Gaza. Den israelske krigsmaskinen dundrer videre. Samtidig er fotballandslaget deres fortsatt inne i varmen i Fifa. Israel er offisiell deltaker til fotball-VM i 2026. Det burde de ikke vært. Der ligger den store feilen. En enslig norsk boikott vil øke sannsynligheten for at Israel også kommer seg inn i sluttspillet.

Ståle Solbakken er godt vant med at internasjonal politikk preger landslagets virksomhet. De fleste andre idretter går under radaren, men når fotballen spilles, øker alvoret og fokuset. Det så vi i forbindelse med VM i Qatar i 2022 der Norge hadde en av de sterkeste stemmene mot arrangementet. Det meste annet enn fotball er blitt arrangert der uten store protester. Nå har Solbakken overlatt oppgaven til NFF-president Lise Klaveness å forklare den norske navigasjonen i en urolig verden.

NFF-president Lise Klaveness og landslagssjef Ståle Solbakken har fordelt rollene om å gi politiske svar. (Fredrik Varfjell/NTB)

Da Norge trakk Israel i VM-kvalifiseringen skjønte man umiddelbart at dette ville skape nye spenninger. Det vil forsterke seg innen returmøtet på Ullevaal stadion i oktober hvis krigen ikke er avsluttet. Norsk fotball har bestemt seg for å delta, slik det nylige fotballtinget også vedtok å delta i VM i Saudi-Arabia i 2034, om Norge skulle kvalifisere seg dit. Et israelsk lag har allerede vært i Bodø i vinter og spilt Europacup der mot Norges beste klubblag. Det ble markert. Men norsk boikott av kampen var aldri noe seriøst tema.

Men denne kvalifiseringen starter altså i Moldova, landet som ligger mellom Ukraina og Romania og som ble selvstendig som så mange andre nasjoner etter at Sovjet gikk i oppløsning i 1991. Moldova har også tilhørt Romania og er i en klemt situasjon mellom øst og vest der de står på søkerlista til EU-medlemskap.

Moldova innførte nasjonal unntakstilstand da Russland invaderte Ukraina i februar 2022. Den ble opphevet ved utgangen av 2023, men sikkerhetssituasjonen er fortsatt spent. Likevel regnes Moldova som et sikkert land å reise til, unntatt Transnisitria, som er en slags selvstendig, men ikke internasjonalt anerkjent republikk inne i landet.

For Moldova vile det vært et stort løft om fotballandslaget skulle klare å ta poeng fra Norge og Erling Braut Haaland lørdag kveld. For det er Haaland som er det norske varemerket nå, uansett hvor dette landslaget reiser. Dette VM-kjøret innledes i Chisinau mot et lag som har hevet seg 30 plasser på Fifa-rankingen etter at Sergei Clescenco overtok som landslagssjef for fire år siden.

Etter Moldova og Israel venter Italia eller Tyskland (avgjøres i neste uke) og Estland i denne VM-kvalifiseringen. Vinneren av pulja skal til Donald Trumps hjemland neste år. Det kan i verste fall bli Israel.

