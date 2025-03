Høyre er i ferd med å snuble tilbake til fortiden

På helgens landsmøte skal Høyre lande politikken og mannskapet som skal forsøke å vinne valget til høsten. Derfor er det rart at de vil bruke tid på en upopulær sak som kan sette Høyres klimapolitikk mange år tilbake i tid. Programkomiteen foreslår nemlig at Høyre igjen skal gå inn for å konsekvensutrede åpning av oljefeltene Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Også kjent som Lofoten, Vesterålen og Senja.

I 2019 ble det folkefest da Aps landsmøte vedtok et historisk nei til oljeboring utenfor disse områdene. Etter mye debatt og kraftig påtrykk fra AUF, landet Arbeiderpartiet til sist på å frede områdene for oljeboring. Ingenting tyder på at partiet vil ta noen omkamp om det. Et flertall av befolkningen ville verne områdene, spesielt var motstanden stor i nord.

I tillegg til å være en vakker og ettertraktet naturperle, er områdene i LoVeSe hjem til verdens største torskebestand.

Nå, seks år etter, tar altså Høyre opp spørsmålet på nytt. Hvis programkomiteen får med seg landsmøteflertallet om LoVeSe, på tvers av hva for eksempel Akershus Høyre og Unge Høyre vil, er det som å snuble tilbake til fortiden.

I tillegg til å være en vakker og ettertraktet naturperle, er områdene i LoVeSe hjem til verdens største torskebestand. I disse havområdene ligger verdens største korallrev i kaldtvann, og området har fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. Nesten 70 prosent av fisken som fiskes i Norskehavet og Barentshavet er innom disse områdene i løpet av sin livstid. Det er ganske enkelt et unikt område.

Dette vil programkomiteen i Høyre risikere å ødelegge for olje- og gassproduksjon som først kommer til å bli klart når oljealderen nærmer seg sin definitive høst. Det anslås at en eventuell produksjon i disse områdene tidligst vil kunne settes i gang 10–15 år etter et eventuelt vedtak. I 2040 skal Norge være langt på vei mot målet om 95 prosent utslippskutt innen 2050.

Les også: Høyre-leder Erna Solberg vil løfte Europa, men vente med EU-kampen

Enkelte vil si at dette bare er en konsekvensutredning. Men konsekvensutredning etter petroleumsloven skjer «med sikte på tildeling av utvinningstillatelser». Det gjør man når man allerede har bestemt seg. Utredninger av områdene har også vært gjort tidligere, i 1989 og 1994. Utredningene var klare; det vil koste mye mer enn det smaker. Særlig på grunn av den store miljørisikoen.

Over 90 fagrapporter har siden pekt på de betydelige negative konsekvensene et slikt inngrep vil kunne få for området. I tillegg til naturliv, kommer også turismen og næringslivet til å lide stort. En av Norges vakreste naturområder vil kunne miste mye av sin funksjon som turistmagnet. Det er uforståelig at et parti som Høyre vil åpne for dette.

Risiko for naturskade er betydelig. Nylig skjedde det et uhell på oljeplattformen Njord A, som førte til oljesøl langs norskekysten. Det som tidligere ble avfeid som hypotetiske horrorscenarioer, har nå skjedd på ekte. Det vil være risiko for at det samme vil skje i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hva er motivasjonen for en ny konsekvensutredning? Høyres Ove Trellevik trakk fram sikkerhetspolitikken som årsak da han ble utfordret på det i E24 i fjor. Som følge av denne spente situasjonen må naturhensyn vike, mener han.

Les også: Norge trenger mer innvandring, mener Aksel Braanen Sterri

Det er ikke første gangen Høyre forsøker å trekke inn sikkerhetspolitikken som brekkstang for gamle hjertesaker. Ola Svenneby tok forleden til orde for at klimamålene nå må reduseres i prioriteringsskvisen med forsvar. Partileder Solberg gikk i forrige uke ut med rop om at formuesskattekutt, og over 20 milliarder i senkede skatteinntekter for staten, var viktig i et sikkerhetsperspektiv. Og nå altså oljeboring i LoVeSe fordi Europa blir mer avhengig av norsk gass.

Det blir for enkelt. Også i en spent sikkerhetssituasjon er det avgjørende at Norge når klimamål, omstiller seg og følger opp det vi har forpliktet oss til i naturavtalen. Høyre bør i større grad se fremover i møte med dagens utfordringer, ikke skape ny usikkerhet om vern av helt unik natur.

Mange har sagt at det er litt stusslig at Høyre ikke vil ha noe slagord til årets valg. De kunne for eksempel hente fram Naturvernforbundets banner fra 2019: «Bli med på vinnerlaget – stem for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen