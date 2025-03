Europa først og sist

Vår urolige verden og krigen i Europa ble naturlig nok hovedtemaet i Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte torsdag. Høyre-lederen startet med å ta kraftig avstand fra måten Donald Trump har behandlet Ukraina på.

«Europas tid er nå», var derfor beskjeden fra Erna Solberg. Denne frasen gjentok hun åtte ganger i løpet av talen. Høyre-lederen mener at Europas skjebne nå ligger i Europas egne hender. Hun har to svar på denne utfordringen: Den norske forsvarsevnen må løftes raskest mulig og Ukraina må få det landet trenger til sin rettferdige forsvarskamp.

Mer overraskende var det nok for mange at Høyre-lederen oppfordrer oss alle til å kjøpe europeisk når vi har mulighet til det. «Nå er det alvor», sier Erna Solberg som begrunnelse. Hun mener det er et stort behov for å styrke Europa økonomisk. Dette budskapet får meg til å tenke «Europe first». Som et svar på «America first».

Erna Solberg innrømmer at hennes oppfordring først og fremst er rettet mot USA, men hun poengterer at dette også gjelder Kina. Men på direkte spørsmål nekter hun for at innkjøp av nye fregatter her til lands skal omfattes av en slik tankegang.

Høyre-lederen mener nemlig at Norge må velge den beste fregatt-løsningen og ikke legge andre politiske føringer i dette spørsmålet. Her står valget mellom leveranser fra Frankrike, Storbritannia og USA.

Men europeeren og EU-tilhengeren Erna Solberg advarer mot å legge til rette for ny folkeavstemning før det er klart at den vil lede til et EU-ja. Og dit er det langt, skal vi tro Høyres leder. «Et nytt nei vil legge saken død i tiår», er hennes argument til de utålmodige delegatene på landsmøtet.

Erna Solberg pleier å bruke landsmøtetalene til å snakke om egen politikk. Så også denne gangen. Dermed ble det ikke noe direkte angrep på andre partier. Men hun kom likevel med noen små stikk i EU-spørsmålet. Disse skal jeg forsøke å tolke.

Ett stikk gikk til dem som tror at Norge står sterkest alene i en urolig verden. Altså erklærte motstandere av EU og/eller EØS. Et annet stikk gikk til dem som mener Norge er tryggere i EU, men ikke sier det høyt. Statsminister Jonas Gahr Støre bør føle seg spesielt truffet av denne karakteristikken.

I sin tale til landsmøtet i 2022 tok ikke Erna Solberg ordet formuesskatt i sin munn. I talen på forrige landsmøte, for to år siden, bruke hun ordet bare én gang i talen. Og da kom Unge Høyre-leder Ola Svenneby med følgende klare beskjed: «Jeg driter i formuesskatten, som vi har brukt åtte år på ikke å oppfylle».

Men i år var tonen en helt annen. Nå er kutt i formuesskatten igjen på mote i Høyre. Nærmere bestemt den delen av denne skatten som rammer arbeidende kapital, altså driftsmidler og aksjer. Et tilvarende valgløfte stiller også Frp, Venstre og KrF seg bak.

Derfor lover Erna, med bred penn, at en eventuell borgerlig regjering etter høstens valg vil sørge for at formuesskatten på arbeidende kapital vil bli fjernet.

I forkant av landsmøtet var Erna Solberg klar på at hun vil kompensere dette skattetapet med økt skatt selskapsskatt, antydningsvis to prosent opp. Hun mener det vil være dumt å ikke si dette klart til velgerne før valget.

Ærlighet varer lengst. Så gjenstår det å se om Høyre-landsmøtet vil spille med like åpne kort. Jeg tror Høyre-lederen har partiet i sin hule hånd i dette spørsmålet. For Erna er fortsatt stjerna i Høyre.





