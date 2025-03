Se debatt: Hva skal vi gjøre med ungdomskriminaliteten?

Mediene forteller oss at ungdomskriminaliteten øker, at de kriminelle blir stadig yngre og at budsjettene til forebyggende tiltak strupes. Det ser mørkt ut.

Debatten om ungdomskriminaliteten er opphetet. Men hva er det som egentlig foregår? Har ungdomskriminaliteten eksplodert, eller er det mediene og politikerne som får det til å se sånn ut?

Høyresidens politikere roper etter strengere straffer. Er det løsningen, eller må vi dykke dypere? Og hvordan påvirker budsjettkutt i tjenester som når ungdommen bildet?

For å se forbi de sensasjonelle overskriftene og komme til kjernen i spørsmålet, inviterer Tankesmien Agenda, Manifest og For velferdsstaten til Rødgrønn debatt.

Debatten kan du følge direkte her klokka 18.

---

Rødgrønn debatt

Rødgrønn debatt er et samarbeid mellom Tankesmien Agenda, Manifest Analyse og For velferdsstaten.

Utover våren og sommeren arrangeres Rødgrønn debatt om ulike temaer i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Drammen, Tynset, Kirkenes, Oslo og Arendal.

Dagsavisen vil streame alle debattene.

---

Utenforskap og framtidsmuligheter

Forfatter av boka Gudfaren, Ghulam Abbas, deltar i debatten. Han forteller om hvordan utenforskap kan føre unge inn i negative miljøer. Med utgangspunkt i egen erfaring som tidligere leder i B-gjengen, gir han et unikt innblikk i sin historie – og viktig kunnskap om veiene ut av kriminalitet.

Det blir også samtale mellom leder i Fellesorganisasjonen Marianne Solberg, forfatter Kaisa Hansen-Suckow og kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune.

