Nordmenn snur ryggen til Trump

Hver uke, hver eneste dag, kommer det nye meldinger fra Donald Trumps USA som er egnet til å skremme vannet av alle med normalt utviklede demokratiske antenner. Utviklingen går i full fart i retning av et autoritært regime – om vi ikke allerede har krysset den terskelen. Det lar seg hevde at vi i helga nådde – atter – et point of no return i autoritær retning, da Trump-administrasjonen åpent overkjørte en rettsavgjørelse og deporterte påståtte gjengmedlemmer – uten lov og dom.

Nordmenn flest ser forbi støyen og kaoset og ser hva Trumps regime er: En trussel på innsiden av det amerikanske demokratiet.

En leder som står over loven, som omtaler seg selv som konge, som politiserer rettsvesenet, angriper demonstrasjonsretten og som, også i helga, åpent sier at han vil straffeforfølge mennesker som er benådet av den forrige presidenten – vi har navn for slikt, og et av de mildeste er autokrati.

Og da har vi ikke engang nevnt Trumps internasjonale eskapader. Eller den ikke-valgte tek-broligarken Elon Musks motorsagkutt på hjemmebane og ytre høye-støtte ute i verden, eller at Det hvite hus er redusert til en meme-produsent og bilselger av Trump og hans folk.

Kort sagt, det går i gal retning i USA, og det går fort. Vi som lever i demokratiske land med friheter vi har vent oss til å ta for gitt, må innse at det fort kan gå enda lenger i gal retning, og at det kan skje raskere enn vi tør tenke på. Kampen for demokratiet, mangfoldet og sosiale og juridiske rettigheter står nå.

De siste ukene har flere i Trumps norske heiagjeng gått ut offentlig og erkjent at de tok feil av mannen. Det gjelder folk som forfatter, brumlebass og podkaster Ole Asbjørn Ness, kristen-ideolog Bjarte Ystebø og finansmann Jan Petter Sissener. Mange mener omvendingen kommer for sent; det burde være mulig å se hvem Donald Trump er lenge før de siste ukers stadig mer radikale omveltninger og sjokkerende ord og handlinger. Det er som kjent for sent å advare om at vannet er skittent etter at man har bidratt til å tilsmusse i brønnen.

Det er likevel et sunnhetstegn at det nærmest er blitt et krav for å bli tatt seriøst i den norske samfunnsdebatten at man tar avskjed fra Trump, uavhengig av tidligere ståsted. Det kan tyde på at demokratiet, rettsstaten og universelle rettigheter i Norge står sterkere enn man kan få inntrykk av i den tidvis deprimerende debatten på digitale flater.

Det inntrykket bekreftes i en fersk undersøkelse Opinion har gjort for Dagsavisen og Fri fagbevegelse. 83 prosent av alle nordmenn mener at Donald Trump tar USA i gal retning, mot 7 prosent som mener USA er på riktig vei under Trump. 10 prosent oppgir at de ikke har noen mening om saken.

Nordmenn flest ser altså forbi støyen og kaoset og ser hva Trumps regime er og betyr: En trussel på innsiden av det amerikanske demokratiet, som i forlengelsen truer med å rive med seg store deler av den vestlige verden.

Tallene i vår undersøkelse er oppløftende lesing for alle daglig følger Trumps siste sprell med stadig større desperasjon. Styrken i den norske motstanden burde gi en god plattform for å drive motstandskamp mot påvirkningskampanjer fra krefter som prøver å så splid og splittelse i det norske samfunnet.

Folkefronten mot trumpismen er solid i de fleste segment i samfunnet. Kvinner er noe mer kritiske til utviklingen i USA enn menn, og menn i aldersgruppene 20–29 og 30–39 er noe mer vennlig stilt til det gryende autokratiet enn snittet av befolkningen. Men én gruppe er markant mer positiv til Donald Trump enn alle andre – om vi ser bort fra noen få (og Trump-vennlige) respondenter i gruppen «andre partier»:

Blant Fremskrittspartiets velgere er det bare 63 prosent som er negative til utviklingen i USA under Trump. Det er en så markant forskjell fra de andre gruppene som er spurt at selv ikke en feilmargin på 6,4 prosent er nok til å underslå at det blant Frps velgere finnes en ganske stor subkultur som ikke ser det problematiske i at en sterk leder turer fram som han vil, full av forakt for minoriteter, andre lands suverenitet og demokratiske rettigheter.

«Bare» 20 prosent av Fremskrittspartiets velgere oppgir at de mener USA går i riktig retning. Men når ingen mening-gruppen er så stor som 18 prosent, ender vi i en situasjon der nesten fire av ti av Sylvi Listhaugs velgere ikke mener Trump er et problem. Da blir det straks litt enklere å forstå hvorfor det var så vanskelig for Listhaug å svare på den amerikanske valgdagen i november på om hun håpet på Donald Trump eller Kamala Harris som USAs 47. prosent.

Det gir oss trolig også ekstra grunn til å lytte etter den såkalte hundefløyta – de subtile politiske hintene som menigheten skal forstå, men som det er lett å avfeie som konspiratorisk vås fra vranglesende kritikere om tankegodset blir problematisert i offentligheten – når Fremskrittspartiet kommuniserer med velgerne. Det er lov å støtte Donald Trump i Norge, også når han hver dag viser oss hvem han er og hva USA kan bli under ham. Men det er i aller høyeste grad lov å være tydelig i sin motstand mot kreftene som heier ham fram.

Overskriften er selvsagt at det norske folk sier nei til Donald Trump. Det er en god nyhet. Men også her hjemme har vi en – for – stor gruppe mennesker som faktisk støtter det trumpske prosjektet. Nå vet vi dette: De aller fleste av dem tilhører gruppen vi kaller Fremskrittspartiets velgere.

