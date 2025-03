Skaren av omvendte

Jeg skulle sikkert vært storsinnet og gledet meg over alle Trump-tilhengere som har omvendt seg, men jeg kjenner på en emmen smak i munnen. De er for sent ute. Skaden er skjedd. USAs 47. president kan ture fram i fire år.

Etter at trioen Donald Trump, Elon Musk og J.D. Vance har herjet med verden i to måneder, vet vi ikke hvor mange amerikanske Trump-sympatisører som har ransaket seg selv og gjennomgått en omvendelse. Mange synes fortsatt at Trump er storartet, men polariseringen virker å ha skrudd seg til atskillige hakk i USA.

Trump vil forsvinne, men tanker, teologi og retorikk vil alltid være blant oss.

Hvor sterk frustrasjonen er, fikk jeg et eksempel på i skiløypa på Tryvann denne uken. Jeg kom i snakk med en kar som skilte seg ut fra øvrige utlendinger fordi han gikk så uvanlig bra på ski. Jeg hadde en mistanke om at han kunne være landsmann til skiskøytingens far Bill Koch, men stilte likevel det obligatoriske spørsmålet «Where are you from?».

Svaret var ikke til å ta feil av. «Dessverre, jeg er fra USA». Så kom en lang tirade om Donald Trump. Denne morgenen var det Trumps hyllest til Elon Musk og Tesla som frustrerte amerikaneren. Han gledet seg stort over å kunne utfolde seg i et velpreparert norsk løypenett, men var tydelig bekymret over hvilke spor Donald Trump vil etterlate seg i USA og i verden.

Når amerikaneren fremsto så frittalende, skjedde det sikkert ut fra en oppfatning av at alle nordmenn forakter Donald Trump. Jeg unnlot å fortelle at det også i Norge er noen som heier på den kontroversielle presidenten.

De siste ukene er det blitt færre av dem. I tur og orden har podkasteren Ole Asbjørn Næss, finansmannen Jan Petter Sissener, politikeren Christian Tybring-Gjedde og tidligere Norge IDAG-redaktør Bjarte Ystebø levert offentlige skriftemål om at de har omvendt seg i synet på Trump.

Siden omvendelse i bunn og grunn er et teologisk begrep, er det verdt å reflektere over hva som er skjedd i de kristne ytrehøyre miljøene de siste månedene. Bjarte Ystebø har i en årrekke vært leder av Oslo Symposium. Arrangementet, som holdes annethvert år, fant sted i Oslo den siste helgen i februar. Timingen var ikke perfekt med tanke på at hyllesten til Israel og Trump har vært påtakelig i dette forumet siden starten i 2011. Nå var det gått så langt at Ystebø måtte klargjøre at Donald Trump ikke kan anses som verdens frelser.

Noen dager tidligere fikk Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mye oppmerksomhet for et intervju i VG om at norske kristne må slutte å drikke av Donald Trumps giftbeger. Med tanke på det teologiske miljøet Dagen henter mange lesere fra, var oppgjøret kjærkomment, men jeg kan ikke fri meg fra at Selbekk har noe å gjøre opp med seg selv.

Selbekk hevder selv at han alltid har vært motstander av Donald Trump, men skepsisen var ikke større enn at han i mai 2018 foreslo at Donald Trump burde får Nobels fredspris. Selbekk mente da at Trumps forsøk på å få en dialog med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un var så banebrytende at det kunne forsvare en tildeling av fredsprisen til Trump. Han var her på linje med Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen.

I 2018 hadde Trump vært president i vel et år, og vi visste nok om han til å skjønne at han ikke burde være egnet til å få noen fredspris. Det ville vært katastrofalt om Nobel-komiteen fulgte rådet fra Selbekk og Frps representanter. Jeg mener det er en fortelling om sviktende vurderingsevne.

Det er bra at det også i Norge tas avstand til Donald Trump. Neste punkt på agendaen i kristne miljøer bør være å ta et oppgjør med teologien som har vært grunnleggende for at Trump fikk så sterk støtte ti år tilbake i tid. Det er liten tvil om at det har sammenheng Trumps Midtøsten-politikk.

Her er det viktig at Vebjørn Selbekk blir utfordret på teologien som han og Dagen har målbåret i generasjoner. Den ligner mye på det vi finner i den evangelikale bevegelsen i USA, og som har lagt grunnlaget for Trumps sterke stilling.

Trump vil på et eller annet tidspunkt forsvinne, men tanker, teologi og retorikk vil alltid være blant oss. Å trene seg i avsløre usunne standpunkter og holdninger så tidlig som mulig, bør vi alle være opptatt av.

