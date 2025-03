Ny OL-president kan kaste ut hoppsporten

I neste uke skal verdens mektigste idrettsleder velges. Thomas Bach går av som IOC-president og sju kandidater kjemper om posisjonen foran IOC-kongressen i Hellas 20. mars. Det nye styret har én kontinuerlig sak på agendaen: Å revidere det sportslige programmet i OL.

Hopp har vært diskutert og den pågående skandalen med det norske jukset kan forsterke debatten. IOC-president Thomas Bach er sjokkert over det som har skjedd. Men skandalen avdekker også et svært kronglete regelverk i det internasjonale skiforbundet (FIS). Hopp sliter med både utstyrs- og vektproblematikk. Bør sporten få en pause?

Ingen av de sju kandidatene har så langt foreslått det, men programmet diskuteres. Sebastian Coe er i manges øyne favoritt og han har blant annet foreslått å flytte håndball til vinter-OL. Den eneste kvinnelige kandidaten, Kirsty Coventry fra Zimbabwe, tidligere OL-mester i svømming, er opptatt av å modernisere lekene.

Det er også interessant at dagens FIS-president, svensk-britiske Johan Eliasch er kandidat. Kombinert for kvinner kjemper om å komme inn i OL-programmet, men er foreløpig avvist. Begrunnelsen er at den internasjonale bredden er for liten.

Det var ikke akkurat noen folkefest under årets hopprenn i Holmenkollen. (Terje Bendiksby/NTB)

Holmenkollen er omtalt som hoppsportens mekka, men torsdagens renn markerte et bunnpunkt i rennets over hundreårige historie. Japanske Ryoyu Kobayashi har vunnet mye i sin karriere, men dette rennet foran en håndfull tilskuere var et av de tristeste i verdenscupens historie. Få vil huske vinneren herfra. Den norske jukseskandalen fikk all oppmerksomhet. Og publikum holdt seg unna.

Da er det en kuriositet å minne om historiens første hopprenn i OL, i Chamonix i 1924. Det tok 50 år (!) før den endelige resultatlista forelå. Bak den norske duoen Jacob Tullinn Thams (gull) og Narve Bonna (sølv) ble Thorleif Haug tildelt bronsen. Den norskfødte amerikaneren Anders Haugen hoppet lenger. Skihistorikeren Jakob Vaage avslørte regnefeil i poengberegningen nesten 50 år senere og Haug ble flyttet ned til 4. plass, mange år etter sin død. Det hører med til historien at skikongen Thorleif Haug antakelig var enig i endringen. Han mente selv under lekene at Haugen var best.

Neste vinter-OL går i Nord-Italia (Milano/Cortina) kommende vinter og programmet der er spikret. Nå handler det om å sy sammen idrettene som skal være på programmet fra 2030 og senere. Alle grener har en tendens til å utvide antall øvelser og det går ikke lenger. Hoppsportens største problem er ikke antall øvelser, men muligheten for å manipulere med utstyret. Nå har jukset vist seg, med norsk signatur.

PS. De øvrige kandidatene som IOC-president utover de tre nevnte er disse: Juan Antonio Samaranch jr. (Spania), David Lappartient (Frankrike), prins Feisal Al-Hussein (Jordan) og Morinari Watanabe (Japan).

