Svevene vi ikke kan nyte lenger

At det som før ble kalt Holmenkollsøndagen plutselig er flyttet til en torsdag, kunne man jo tro hadde noe med hoppskandalen i Trondheim å gjøre. Det har den ikke. Det er bare sportens eget solide arbeid for å avvikle Holmenkollen som hoppsportens mekka. Det er den jo ikke lenger.

Men man kunne i hvert fall tenke seg at noen ville møte opp for å hedre Marius Lindviks gull og sølv (før han ble disket fra sølvet) i det som kunne blitt det perfekte mesterskapet for han. Men dette hopprennet har et bakteppe som er historisk ødeleggende. En ting er i hvilken grad vi kan stole på de norske hopperne. Men kan vi stole på noen i det hele tatt? Og hvordan vil Marius Lindvik og Johann Andre Forfang bli behandlet av sine tyske og østerrikske konkurrenter?

Lindvik og Forfang kan kanskje være helt uskyldige, slik de selv bedyrer, men vi vet ikke. Sterke stemmer internasjonalt vil at Norge skal fratas alle medaljene fra VM og at norske hoppere må bli suspendert ut sesongen. Den tyske legenden Svenn Hannawald, som er ekspertkommentator i tysk TV (ARD), går inn for det. Han mener det er helt usannsynlig at hopperne selv ikke vet hva som foregår med deres eget utstyr. Fordi denne sporten opplever diskvalifikasjoner i nesten hvert eneste renn på grunn av detaljer med utstyret.

Det har ført til at utøverne går og skuler på hverandre. Det rettes mistanke hit og dit. Utenfra ser det ut som miljøet er forgiftet. Flere nasjoner hadde åpenbart mistro til Norge under VM. Det viste seg å stemme.

Denne skandalen har foreløpig ført til at tre aktører er suspendert (trener, assistenttrener og syer (!)). Det kan komme mer. Alle hoppdressene Norge benyttet i hopp og kombinert i ski-VM er levert inn til det internasjonale skiforbundet (FIS) til deres gransking. Norge har innrømmet manipulering av utstyret, altså juks. Men man kan ikke vite at det gjaldt bare dette ene rennet. Og man kan ikke vite om det var bare de tre suspenderte som visste noe. Det skal FIS prøve å finne ut av.

De bør få god hjelp av Norges skipresident Tove Moe Dyrhaug. Hun har foreløpig bare uttalt seg gjennom pressemeldinger. Det holder ikke i skiforbundets største omdømmekrise noensinne. Den interne oppvasken må hun være i front av. Her handler det om ledere, trenere og utøvere i to grener. Mange er involvert i skandalen.

I dopingsaker er det utøverens ansvar å ha kontroll på hva kroppen tilføres. Det bør også være utøverens ansvar å vite at utstyret som brukes, er godkjent. Hva er kjørereglene her i hopp, kombinert og langrenn?

Når den norske skandalen er avklart bør hoppsporten ta en gjennomgang av hele strukturen: Utstyr, vektproblematikk, regler rundt værkorreksjon og stildømming. Her kan man krangle om alt.

Det eneste sikre akkurat nå er at det er hopprenn i Holmenkollen torsdag. Jentene hopper klokka 12.00, gutta 17.00. Vinnerne vil få bry seg om. Men vil noen bli diskvalifisert? Lykke til.

