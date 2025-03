Norge - Sverige 0-2. Ski-VMs mest engasjerende duell

Vi hørte hjertesukkene da Norge vant enda mer i Granåsen søndag, da kombinertjentene tok dobbeltseier og Marius Lindvik overrasket alle med sine to beste hopp på flere år. Noen syntes det ble i meste laget med rødt, hvitt og blått.

Men de som etterlyser den ekte rivaliseringen får konsentrere seg om langrenn for kvinner. 2–0 til Sverige etter to tapte norske spurter, kan glede seg til fortsettelsen. Fire øvelser gjenstår. Skal det bli 6–0 til Sverige? Eller kanskje 3-3?

Da Ebba Andersson spurtet ned Therese Johaug på søndagens skiathlon, var et av de mest dramatiske og beste langrennene i VM-historien fullført. At to av feltets svakeste spurtere havnet i denne duellen kan de takke Jonna Sundling for. Da hun falt og samtidig felte Heidi Weng, var de beste spurterne ute av spill. Jonna Sundling vant sprinten og kunne tatt dette løpet også.

Nå gjenstår to individuelle renn og to lagkonkurranser. Spekulasjonene om hvordan Norge skal sette sammen stafettlaget er allerede i gang. Hvem vil gå sisteetappen der vedkommende antakelig møter verdens beste avslutter?

Kristine Stavås Skistad tapte sprintfinalen for Jonna Sundling, og kunne vært en kandidat. Men etter at stafettetappen er økt til 7,5km, i likestillingens tegn (guttas etapper er kortet ned til samme distanse), er hun ute av spill. Skistad får konsentrere seg om lagsprinten. Så får vi se hvem som blir makkeren hennes der.

Tirsdag er det 10 km klassisk, intervallstart, dagen for nostalgikerne og gammeldags langrenn i Granåsen. Før søndagens løp snakket alle om duellen mellom Therese Johaug og Frida Karlsson. Sistnevnte jakter fortsatt sin første individuelle tittel og var langt nede etter søndagens 4. plass. Men hun er igjen en gullkandidat hvis hun treffer med skivalget.

Og da ble det Ebba Andersson som fikk holde gulltalen på Trondheim Torg søndag kveld. (Lise Åserud/NTB)

For Therese Johaug ble åpningsrennet en følelsesmessig karusell. Hun fikk bekreftet at kroppen fungerte etter en lang konkurransepause, men vinnerskaller liker ikke å tape et renn med to centimeter. De svenske tabloidene dyrker hennes følelsesliv og Aftonbladet vinklet på hennes tårer da Ebba Andersson tok gullet.

Norge har ingen tittelforsvarere i årets VM, på tirsdagens 10 kilometer er det Jessie Diggins som bærer titteltrøya. På den avsluttende femmila (første gang i VM) er det Ebba Andersson igjen som bærer trøya fordi hun vant tremila i Planica for to år siden. Hun treffer åpenbart i mesterskap. Men stafetten i Planica endte i en overraskende norsk seier. Det paradoksale er at bare en løper er igjen fra det laget: Astrid Øyre Slind. De tre andre skulle gjerne vært her, men er av forskjellige årsaker ute: Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Anne Kjersti Kalvå.

På fredagens stafett er det temmelig opplagt at Therese Johaug, Heidi Weng og Astrid Øyre Slind skal gå. Så vil tirsdagens 10km vise om det blir Silje Theodorsen som tar den siste plassen ettersom hun får sjansen der. Alternativet er Kristin Austgulen Fosnæs, som ble nummer 10 på søndagens skiathlon. Også på femmila vil de tre førstnevnte gå hvis de fortsatt orker. Der får de følge av utholdenhetsdyret fra Kjelsås, Nora Sanness.

Det er morsommere med internasjonale dueller enn ensfarget norsk. Det er trist at finske Iivo Niskanen er blitt syk og ikke kan utfordre Johannes Høsflot Klæbo i hans jakt på hans tredje gull tirsdag. Heldigvis er hans søster, Kerttu Niskanen, klar for kvinnerennet. Man kan ikke kritisere norske løpere for at de er best i verden, men for sportens globale interesse er det krise. Derfor er det jenterennene som fenger oss mest den siste VM-uka.

Vi fikk aldri duellen Zlatan Ibrahimovic mot Erling Braut Haaland. Og duellen Petter Northug - Sverige ble avlyst. Therese Johaug mot Ebba Andersson og Frida Karlsson er en god erstatter.

Les også: Her er hele VM-programmet i Trondheim

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen