I Donald Trumps verden

De siste, lange månedene med Donald Trump tilbake i Det hvite hus i Washington har den nagende frykten kommet stadig nærmere: Vil Trump la Ukraina og Europa i stikken? Det hele kulminerte med fredagens nedrige og nedverdigende seanse i det ovale om, der Trump og hans visepresident J.D. Vance skjelte ut den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj foran åpent kamera.

Det blir stadig vanskeligere å unngå konklusjonen at Europa må klare seg på egen hånd framover.

Selv om Donald Trumps ord og handlinger sjokkerer oss, er Europa helt avhengig av støtte fra USA.

Det er en situasjon vår verdensdel er dårlig skikket til å håndtere i dag. Uten sikkerhetsgarantien som ligger i Natos artikkel 5 om at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle, er vi plutselig langt mer sårbare enn vi har likt å tro. Derfor var søndagens toppmøte i London, der europeiske ledere samlet seg for å diskutere en tydelig strategi for å støtte Ukraina, viktig. Avklaringen om at Europa står last og brast bak ukrainerne, er avgjørende.

Resultatet av møtet i London er at europeiske land har kommet nærmere hverandre. Nå må den tunge jobben begynne med å legge om så vel vår virkelighetsforståelse som deler av økonomien. Løftene til Ukraina må følges av konkrete tiltak: Penger – og kuler og krutt.

Les også: Konflikten om videodømming kan gjøre uopprettelig skade på idrettsdemokratiet

Heldigvis har de fleste europeiske landene kommet i mål med toprosentmålet i Nato, altså at to prosent av et lands bruttoinntekter skal gå til forsvar. Trolig må det enda mer penger til, i tillegg til at europeiske land må få fart på produksjonen av våpen. Det er den triste sannheten om tiden vi lever i.

Samtidig er de europeiske lederne enige om at det er viktig å holde USA så langt inne i folden som mulig. Det er også en – kanskje trist – erkjennelse: Selv om Donald Trumps ord og handlinger sjokkerer oss, er Europa helt avhengig av støtte fra USA også framover.

På sikt vil det være mulig å gjøre seg mindre avhengig av verdens eneste supermakt. Slik verden ser ut i dag, er det til og med en dyd av nødvendighet. Men krigen i Ukraina pågår her og nå, og Ukrainas behov for sikkerhetsgarantier og støtte kan ikke vente på at europeiske leder får opp farta.

Det er derfor en helt nødvendig linje statsminister Jonas Gahr Støre og de andre europeiske lederne har lagt seg på: Vi må beholde et så godt forhold til USA, selv under Trump, som mulig. Det handler om vår felles sikkerhet, og om den ukrainske frihetskampen.

Les også: Vi jakter på den urørte naturen. Samtidig som vi ødelegger den

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen