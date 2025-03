VAR-debatt uten fiskekaker: Bredden overkjørte toppklubbene

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): En lang, heftig og smertefull debatt om dommerverktøyet VAR er over. Supporter-opprøret nådde aldri fotballtinget, tross en rekordstor oppslutning med over 500 stemmeberettigede. For her var det forbundsstyrets innstilling som ble velsignet av breddeklubbene. Applausen i salen viste tidlig hvilken vei dette ville gå.

Og Korsvolleder Aslak Sira Myhre feide all tvil til side da han fanget salen med sin appell for VAR og Lise Klaveness. – Du er verken korrupt eller noen pamp. Men du har sett helheten, sa den tidligere Rødt-lederen da han fikk dagens største applaus.

Debatten ble verken stygg eller ufin, slik mange har oppfattet den mediekjøret debatten. Innleggene mot VAR var som flau bris sammenlignet med det vi har sett i mediene. Klubbleder Tore Ketil Stårvik fra Ottestad spurte om han var kjøpt og betalt av fotballpampene i NFF. Han mente han var en av grovarbeiderne i norsk fotball.

Vålerenga var to ganger på talerstolen og leverte sitt konstruktive forslag om å bruke de 17 millionene VAR koster årlig til å utdanne dommere. Men det forslaget var betinget av at det ble nei til VAR. Slik gikk det ikke.

Nevnte Aslak Sira Myhre, holdt et flammende innlegg til støtte til fotballstyret innstilling, før han ble klubbet ned av ordstyrer på grunn av tidsbruken. Men budskapet hans skapte dagens største begeistring. – Dette er ikke noe overgrep mot demokratiet, det er vi som er demokratiet, sa han til dem som mente at hele prosessen var toppstyrt.

Toppklubbene i de to øverste divisjonene er organisert i Norsk Toppfotball, og flertallet her er imot VAR. Men lederen av Norsk Toppfotball har verken tale- eller stemmerett på tinget. Toppklubbenes VAR-nei ble framført av Rosenborg, Vålerenga, Brann og Stabæk. Ja-klubbene Fredrikstad og Bodø/Glimt tok også ordet.

Jan-Erik Fåne fra Toppfotball kvinner, som også er gift med idrettspresident Zaineb Al-Samarai, innledet sitt innlegg med å minne om at han ikke hadde stemmerett på dette tinget. – Men det er akkurat som hjemme, sa han. Det han ville ha var likebehandling av menn og kvinner, altså at også kvinnefotballen også får dette verktøyet. Al-Samarai, med fortid fra Holmlia og Vålerenga, holdt for øvrig en entusiastisk innledningstale på tinget, en hilsen helt uten VAR.

Etter at Lise Klaveness holdt sitt 23 minutter lange innlegg (også hun ble advart mot tidsbruken) var det 35 innlegg med tre minutters varighet. Vi talte 24 innlegg for og 11 imot. Samtidig med tinget pågikk et ski-VM i Trondheim der to norske gull trillet inn.

Vi ante lettelse i salen da den to og en halv time lange seansen var over. Og det er ikke helt riktig at debatten var uten fiskekaker. For Oddbjørn Solheim fra NFF Sunnmøre oppsummerte det slik: – På Sunnmøre selger vi fiskekakene, vi kaster dem ikke.

Akkurat det ble han trodd på.

Stemmetallene var det ikke spenning rundt. Det endte med 371 stemmer for VAR, 129 imot.

Eliteserien starter om 28 dager med kampen Strømsgodset – Rosenborg i Drammen. Den dømmes med VAR. Debatten er over.

