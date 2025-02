Team Pølsas VM-kupp: Lagfølelsens kraft

Også lagleder Øystein «Pølsa» Pettersen fikk kjenne på følelsesregisteret da de seks ferske TV-yndlingene nådde målet sitt i Granåsen fredag. TV-serien Team Pølsa har vært en stor seersuksess. Den har satt søkelyset på idrettens flotteste sider: Lagbygging, inkludering og mestring.

Mange av oss har fulgt Syver, Peder, Sunniva, Mikkel, Pia og Trygve med stigende forundring og fascinasjon de siste ukene. Seks ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser fikk et felles, hårete mål: Å komme seg samlet gjennom VM-løypa i Granåsen. Tårene satt løst på tribunen da mange tusen fulgte de seks stolte gutta og jentene ute på arenaen.

Da de møttes første gang var det beskjedenhet og sjenanse som preget dem. Trygve sa han var flau over at han ikke kunne gå. Mikkel spurte om noen hadde kjærester. Pia fortalte om savnet om å være på et lag. Det hadde hun aldri opplevd.

Det siste gjorde sterkest inntrykk. For OL-vinner og programleder Pettersen var det vondt å høre. For lagfølelse gjelder ikke bare i idretten. All form for fellesskap har en egenverdi med en enorm kraft. Jeg har selv opplevd det i både korps, kor og idrett. Det fikk Pia merke i denne TV-serien. Fredag kveld skulle de også møte publikum på seiersseremonien på Trondheim Torg.

Øystein Pettersen gikk inn i dette oppdraget med skrekkblandet fryd. Ville det bli kleint, ville det bli upassende, ville det bli platt pute-TV? Nå kan han puste ut. Da respekten for kameraer og mikrofoner var unnagjort fikk vi den ekte smerten og gleden disse aktivitetene og de unge livene har bydd på. Hva ville vi TV-seere sitte igjen med? Ville dette bli presseetisk vanskelig? NRK var klar over utfordringene.

Det var en rørt Øystein Pølsa Pettersen som fulgte sine seks elever i Granåsen. (Lise Åserud/NTB)

Svaret ble nei. Reality-serier på TV kan være av høyst varierende kvalitet. Det spilles på følelser. Det er det som engasjerer. Men dette ble ikke kleint. Det ble både rørende og lærerikt om hvordan mennesker med helt forskjellige utfordringer kan finne hverandre. Og hjelpe og støtte hverandre.

15 år gamle Pia har cerebral parese. Da en av aktivitetene var å isbade måtte 14-åringen Sunniva trekke seg. Hennes hjertefeil gjorde det ikke forsvarlig. Pia tok en for laget og isbadet for Sunniva også.

Inkludering er en av idrettens fremste verdier. Her har vi fått se det i praksis med en ydmyk programleder Pettersen i sentrum. I det norske medaljeregnet som pågår foran et entusiastisk publikum i Granåsen, blir denne gjengen et av de sterkeste inntrykkene fra dette mesterskapet.





