Reiser den røde fanen mot Fremskrittspartiet

I Fremskrittspartiet «får svingdøra mellom partiet og lobbybransjen kjørt seg» – ja, Frp er selve «First House-partiet i norsk politikk».

Allerede noen minutter inn i Rødts landsmøte på Sundvolden i Buskerud var retningen for høstens valgkamp pekt ut: Det er Rødt som er den fremste garantisten for vanlige folks rettigheter – og Fremskrittspartiet som er den store motstanderen.

Hvor troverdig er «ACER-prinsessa Sylvi Listhaug», spurte Rødt-lederen.

Karakteristikkene av Sylvi Listhaug og partiet hennes haglet i partileder Marie Sneve Martinussens tale til landsmøtet. «På Frp sin vakt rant millionene ut i etterlønn» til stortingspolitikere. «Frp er ikke for folk flest. Frp er som maktpolitikere flest». Slagordet til partiet som påstår seg å kjempe mot offentlig sløseri burde rettes til «stans sløsingen – så lenge det ikke rammer Frps toppolitikere».

Og ennå var det ikke gått ti minutter av landsmøtet.

Heller ikke når Martinussen gikk over til å snakke om Rødts politikk, slapp Listhaug unna. Rødt posisjonerer seg som den fremste garantisten for nasjonal kontroll over naturressurser og kraftproduksjonen, og for et helt annet prisregime på strøm enn befolkningen har vært utsatt for de siste årene.

I sterk kontrast til Listhaug & Co., som satt med energiministeren da Norge gikk vedtok EUs tredje energimarkedspakke i 2018, understreket Sneve Martinussen. Nå ber Fremskrittspartiet om å bli trodd på at partiet har snudd og vil si nei til den fjerde energimarkedspakken. Men hvor troverdig er «ACER-prinsessa Sylvi Listhaug», spurte Rødt-lederen.

Les også Sigrid Bonde Tusvik: «Kom og tørk meg, mamma!»

Det var ellers mange kjente toneganger i talen. Rødt vil ha veto mot den fjerde energimarkedspakken, og lover kamp mot bemanningsbransjen og for sykelønnsordningen og omkamp om økt pensjonsalder. Tenner er en del av kroppen og velferdsstaten skal bygges ut, ikke ned. Det var jubel for at Norge har anerkjent Palestina som egen stat etter press fra blant andre Rødt, og vi fikk løfter om at Rødt fortsetter kampen mot imperialismen – «enten den kommer fra Israel, USA, Kina eller Russland».

«Rødt er utfordreren som trengs», sto det på et stort banner bak Sneve Martinussen. Slagord som «motmakt», «rederfinansiert» (om tenketanken Civita) og «klassekamp» er fortsatt en del av vokabularet. Men først og fremst fortsetter dagens utgave av Rødt den lange prosessen med å gjøre seg til et stuerent alternativ. Sosialisme nevnes ikke uten «demokratisk» foran. Rødt vil være det nye, eller egentlige, arbeiderpartiet i Norge.

Les også: Jeg er en ADHD-superspreder, skriver Cornelia Kristiansen

Det er ikke en visjon som deles av hele partiet. Det forrige landsmøtet, i Stavanger for to år siden, ble preget av en heftig kamp mellom ledelsens linje og andre deler av partiet om støtte til Ukraina. Ledelsen linje om å bidra til den ukrainske kampen mot den russiske aggressoren vant fram.

Denne gangen forsøker de samme kreftene i partiet seg på omkamp om Rødt deltakelse i forsvarsforliket på Stortinget i fjor.

«Vi ønsker at Rødt skal trekke sin tilslutning til forsvarsforliket», sa Joakim Møllersen, som sitter i sentralstyret i partiet, til NRK i forkant av landsmøtet. «Dette blir en stor sak på landsmøtet, og du kan godt kalle det et opprør», slo han fast. Nato-motstand er en kjernesak for Rødt. Opprørerne mener forsvarsforliket knytter Rødt altfor tett opp til Nato og USA.

Les også: Hæ? Er det VM i Trondheim?

Sneve Martinussen mante i talen sin til at det er mulig å være et forsvarsparti og en utenrikspolitisk opposisjon på samme tid. Det store spørsmålet på årets landsmøte vil være om et flertall i partiet er enige med henne i det, eller om opprøret klarer å få inn et stikk, og slik avspore ledelsens på veien mot å bli enda mer spiselig for stadig større velgergrupper.

De selverklærte opprørerne har tapt flere runder internt i partiet de siste årene. Det er likevel med en viss nervøsitet ledelsen og deres støttespillere snakker om debatten og avstemningen som venter senere i helga. Partiet må se framover, og ikke «stå fast i omkamper, småkjekling og pessimisme», forsøkte Sneve seg fra talerstolen. Det er nok ikke alle i salen som lytter til det budskapet.

Uenigheter til tross: Først og fremst er Rødt samlet i kampen mot Forskjells-Norge. Strategien foran høstens valg er klar. I Marie Sneve Martinussens ord til sine egne: Rødt skal «sette vanlige folks interesser i førersetet – og Sylvi Listhaug på sidelinjen».

Les også: Rødt-lederen vil gjøre tannhelse til valgkampsak

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen