«Kom og tørk meg, mamma!»

Det vulgære har flyttet inn på det ovale kontor, og den eneste som snakker vettugt er en fire år gammel gutt ved navn X, som ber presidenten lukke munnen. Fire uker kjennes som fire, lange år. Så hvordan skal vi orke mer av Trump, Musk og de andre mennene i årene framover?

Det er imponerende å se en hel verden gi roperten til årets mest oransje mann, og deretter stå ved siden av og klage over at lyden er for høy, men ikke løfte en finger. Er det fordi venstresida ikke styrter Kongressen i ulvepels og vikinghjelmer? Selv ikke Kamala Harris klarer å begeistre folk lenger. Jeg tror verden trenger en sterk mor.

Det er bare mennesket som kan redde seg selv fra egen dumskap og undergang.

Danmarks statsminister, Mette Fredriksen, satt med hendene foran ansiktet ved siden av Jonas Gahr Støre på Samak-konferansen, og fortalte VG hva de hadde sett og opplevde i Kiev og Ukraina de siste dagene. «Vi er ikke i en situasjon der vi kan si til folk at de bare kan være rolige og at den gamle verden fortsetter», sa dansken. Nordmannen ved siden av satt mer fattet, og svensken var ikke å se.

Jeg liker dansken best i denne alvorlige vitsen. Jeg vet ikke om det er fordi hun er kvinne, fordi hun sier ting rett fram, fordi hun både viser følelser og er klar i talen. Det er nesten som vi bør ha det som en parole på kvinnedagen 8. mars: «MAMMA HØR – KLODEN BLØR!»

For kloden har plutselig plass til hvite menn som står på podier og viser nazihilsener. Og foran podiet står det unge gutter og jenter som kjeder seg og syns alt som er slemt, frekt og rampete, er spennende. Selv om verden går i spiral og historien gjentar seg, trenger vi ikke stå med armene langs siden og riste på hodet. Vi kan alltids si klart ifra, legge ansiktet i hendene av fortvilelse og styre skuta i riktig retning. Det farligste i verden er de som tier.

Ukrainerne bør være våre store forsvarsforbilder. De kriger for sitt eget land, selv de amputerte og skadde går tilbake til fronten og kjemper videre sin utrettelige fredskamp i skyttergraver og med droner over seg. Der Russland forbyr homofili, står homofile og heterofile ukrainere side om side og kjemper i kamuflasjeuniform.

Det har vært lett å hate Putin for hans hjernevask av russerne. Selv om Putin og hans menn får overbevist Trump om at Ukraina startet krigen, må vi huske at Russland også sa at de aldri gikk inn på Krim i 2014, og heller ikke gikk til krig i 2022 – det var en spesialoperasjon. De juger så de tror på det selv.

Da må vi stå opp og si det er løgn. Men når landet over dammen viser seg fra sin verste side, blir det ugreit å være menneske.

Det finnes likevel håp. Der USA forbyr bøker, transkjønn og aborter, blir andre land mer liberale og åpne. Nyhetene drukner i oppslag om motorsagoverrekkelser fra Argentina, massevoldtekter og brenning av kvinner i Kongo. Men det skjer fine ting i verden, skal du vite.

Det finnes en vakker avis som heter Verdens beste nyheter. Det er den du skal starte dagen din med. Den kan fortelle at solenergi har overgått kull i Europa. At millioner har fått strøm i Rwanda og at Niger er det første landet i Afrika som har klart å utrydde elveblindhet. Massebehandling har snart utryddet den ekle parasitten. Slik vi før har klart å utrydde både meslinger og difteri fra vårt eget land.

Land du ellers tenker negativt om, får det til, mens det i Texas er brutt ut meslinger. Det største utbruddet på 30 år, og så klart er det de uvaksinerte barna som lider mest. Nok en nedslående nyhet om et oppegående, vestlig land som sliter med vaksineskepsis. Barna er de som lider av folks konspiratoriske redsler.

Hvor er den fornuftige mora som åpner opp døra til gutterommet og spør med strengestemmen: Hva er det som skjer her inne? Inne på gutterommet ser det fader ikke ut. Det er gutter med MAGA-caps som sitter i egen runkering og ler av hvordan de kan gjøre fattige fattigere og rike rikere. Du kan godt sitte på et utested og tagge på veggen, men disse gutta sitter med tusjen og tagger over Mexicogolfen på kartet. De fjerner merkedager på Google med et tastetrykk og sieg heiler hverandre, ikke high fiver.

Det er nesten så folk syns det er en gladnyhet at en asteroide kanskje kan treffe jorda i 2032, så vi får slutt på all lidelsen.

Men det er bare mennesket som kan redde seg selv fra egen dumskap og undergang. Vi må derfor finne vår indre mor og si fra til alt som kan krype og gå rundt oss.

Vi skal inn i tiktokalgoritmene til barna våre og mate dem med vett og vaksinepropaganda. Vi må vise dem at hvis ikke vi stopper dette, blir det uvaksinert elefantmann på sirkus og ville vesten som rår. Det er det ingen som tjener på, bortsett fra et og annet rasshøl med revolver og rød caps.

Vi skal stoppe flate håndflater mot himmelen med fakta faen. Vi skal reagere på bruken av n-ordet hvis skoleklassen har fått det for seg at det er et ord å kunne tøffe seg med. Vi skal lære om jødehat, rasehat og transpersoner. Vi skal ikke gi motorsag i gave, vi skal gi hestehov og flowerpower.

Vi skal begynne å gå med binders i jakkeslaget og aldri glemme at vi kanskje har den eneste utenriksministeren i verden som tør å si høyt at Palestina skal være på Gaza og Vestbredden.

Du skal få høre på podkaster av Asbjørn Ness og Wolfgang Wee til det tyter ut av ytringsfrihetsøra dine, men du skal alltid slå ned på rasisme og urett likevel. Sylvi Listhaug skal få sitte med rysjebluse og føle seg trua i retten, det skal unge gutter fra Groruddalen få gjøre i samme rettssystem. Alle skal bli hørt. Så klart funker ikke verden sånn, sier du, men det skal likevel etterstrebes.

Forrige uke fremmet SV et forslag på Stortinget om at det skal være mulig å definere seg med en tredje kjønnskategori i passet. Gullbarbie-vinnerne Gutta Sprut syns sikkert det er sprøyt, men det kan likeså godt være at SV burde ha gjort det motsatte: i framtida trenger vi ikke notere kjønn i passet vårt.

Hvem bryr seg om kjønn når verdenshav er smeltet og naturen har gjort deg kjønnsløs og 8 milliarder mennesker roper: «Kom og tørk meg, mamma!»

