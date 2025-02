Nå kan jeg bli arrestert igjen

Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Sist jeg fikk høre at politiet betraktet meg som en farlig kriminell som burde arresteres, ble jeg jo litt satt ut. «Du vet du kan være i trøbbel når du får brev fra sjefen for Kripos», skrev jeg i denne spalten i fjor sommer. Og nå har det jaggu skjedd igjen.

For noen dager siden kom det nok en gang en tvilsom e-post fra Politidirektoratet, signert Kripos-sjefen. «Du mottar denne meldingen som følge av en tverretatlig etterforskning ved cyberinfiltrasjon utført av Kripos i nært samarbeid med Det europeiske senteret for cyberkriminalitet (Europol)», sto det. I e-posten ble det igjen opplyst om at jeg var under etterforskning for fæle ting, som distribusjon av bilder og videoer som viser overgrep mot barn. Og: Svarte jeg ikke straks på den e-posten, ville alle «statlige politistyrker» rykke ut for å arrestere meg.

Les også: Lars West Johnsen: Donald Trump er i ferd med å strupe Amerika

Den siste fikk meg til å smile litt for meg selv. Jeg har jo vært i politiets søkelys før, er jo nærmest en garvet kriminell i svindelmailenes verden, så den bet jeg ikke på. For sist Kripos-sjefen opplyste om at jeg var under etterforskning, svarte jeg jo ikke på e-posten hennes. Jeg skal innrømme at jeg de neste dagene kikket meg litt over skulderen i tilfelle noen statlige politistyrker skulle dukke opp, klare for å håve meg inn og putte meg i fengsel. Men det skjedde aldri.

Les også: Disse TV-seriene vil du se i 2025

Litt fornærmet blir man jo når man blir beskyldt for å begått fæle forbrytelser mot barn. Uhøflig er det også, syns jeg. Når man får en slik e-post fra «Kripos», virker jo andre svindelmailer i innboksen nærmest litt koselige. Du vet, de e-postene fra «banken», «posten» eller «skatteetaten», som stadig maser om at du må bekrefte betalingsinformasjon og hente det som fortoner seg som helt uendelig mange pakker, men så har du dessverre glemt å betale tollavgiften. Så «bare klikk på denne linken, Hanne».

Det morsomste er når jeg får inntrengende e-poster fra fiktive parkeringsselskap, som sier jeg må betale en parkering i ett eller annet parkeringshus. For ikke har jeg bil, ikke har jeg lappen, og jeg tviler derfor sterkt på at jeg hadde greid å parkere noe som helst.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

Samtidig: I disse tider er det ikke så lett å vite hva som er sant her i verden. Når USAs president helt bekymringsløst kan få seg til å si at Ukraina startet en brutal overfallskrig mot seg selv for tre år siden - da er liksom alt mulig. Da blir linjen mellom løgn, sannhet, virkelighet og mardrøm utrolig tynn og skjør.

Ja, kanskje jeg, en ellers ganske fredelig, middelaldrende ettbarnsmor, virkelig er en livsfarlig kriminell som når som helst bør arresteres av statlige politistyrker? Og som dessuten kan parkere alle slags kjøretøy i parkeringshus uten å kunne kjøre bil? Etter denne uka holder jeg alle muligheter åpne.

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen