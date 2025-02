Ikke et ord i norske medier om DOGE-planen

Søndag kveld publiserte Washington Post en oppsiktsvekkende artikkel.

«Dokumenter viser hvordan DOGE planla Trumps DEI-utrenskning – og hvem som er de neste til å få sparken». DEI står for «diversity, equity, inclusion», altså mangfold, rettferdighet, inkludering».

Jeg finner ikke en eneste sak om dette i norske medier.

Dokumentet Washington Post har fått tak i skal ha blitt skrevet av personell i Elon Musks DOGE-enhet før Trump-administrasjonen ble innsatt, og inneholder en strategi i tre faser. Målet er å bli kvitt statlige kontorer og ansatte som har en eller annen berøring med mangfold.

Fase én var første dag, altså 20. januar. Da kom fjerningen av alle Bidens presidentordre og presidentordren om å stoppe «radikale og sløsete statlige DEI-programmer».

I fase to (21. januar til 19. februar) skulle DOGE permittere utvalgte ansatte med lønn på kontorer departementene etter loven forplikter seg å ha, for å sikre like rettigheter. De skulle også avslutte «DEI-fokusert» pengestøtte og kontrakter. Til slutt var DOGEs plan å identifisere ansatte som har jobber som ikke direkte handler om DEI, men som kan knyttes til denne typen initiativer.

I fase tre, som etter planen starter torsdag, skal de sistnevnte permitteres med lønn. Så skal de fjerne DEI-kontorene helt og si dem opp. I dokumentet står det at Musks gjeng utforsker mulighetene for hvordan de praktisk skal få til det siste. Avisa mener presidentordren fra administrasjonens første dag kan ha vært svaret de kom opp med.

DOGEs strategi er laget av flere med advokatbakgrunn, og er basert på hva som er lettest å få til uten å bli stoppet av domstolene.

I tidlige utkast ville DOGE starte med å avvikle kontorene, først dem som ikke var lovpålagt og så de andre. Senere kom de til at det var lurere å starte med å sparke ansatte. Så kunne man legge ned kontorene når det ikke lenger var noen som jobbet der.

I de samme dokumentene kan man se hvordan de har jobbet. Ifølge avisa hadde Musks kontor listet opp tre mulige framgangsmåter for håndteringen av de ansatte på DEI-kontorene. Den som er merket «anbefalt» var å plassere de ansatte på en ti dagers lønnet permisjon, noe som vil være «vanskelig å utfordre» juridisk, gir muligheter for å utvide utover ti dager og gir «tid til juridiske forberedelse for forventede utfordringer».

Alt er ikke gjort hundre prosent etter planen, men heller ikke så langt unna. Washington Post har laget en oversikt der de lister opp hva som er gjort av det som står i DOGE-dokumentet, og hva som skjer videre. Dokumentet kom på søndag, og innen i dag skal lederne for de ulike byråsjefene levere en rapport hvor de identifiserer lovene som gjorde at deres enhet ble opprettet. I rapporten skal de diskutere hvorvidt hele enheten eller noen av kontorene i den skal legges ned eller slås sammen.

DOGE-planen en en konkretisering av en annen plan som har vært kjent lenge, nemlig Project 2025.

Det skjer mye nå. At én artikkel ble oversett av norske medier, er ikke problemet. Men når de fleste journalister nå har oppdaget Trumps strategi med støy, overveldelse og avledning, bør de fokusere linsa. I stedet for å oversvømme leserne med alt som er bestemt, må de forklare hvor det kommer fra. Bak alt som kan oppleves som impulsiv galskap fra Trump, finnes det som regel en plan. Teamet bak ham har hatt god tid til å forberede seg og denne gangen er de bedre forberedt.

DOGE-planen er en konkretisering av en annen plan som har vært kjent lenge, nemlig Project 2025. Etter de første presidentordrene gikk magasinet Time gjennom og sammenlignet og kom til at to tredjedeler av dem kunne spores tilbake til det 900 sider lange dokumentet.

Både i USA og her hjemme i Norge sitter mange, med rette, med en følelse av at verden er i rask endring. Om leserne skal være forberedt på strømmen av dårlige nyheter som antakelig kommer framover også, må mediene sørge for for at de kjenner planene og metodene Trump-administrasjonen bruker.

Det blir ikke noe mindre deprimerende å følge med på at Trump fortsetter å ta mer og mer makt fra domstolene og Kongressen, og utrenske minoriteter og politiske fiender fra statsapparatet og forsvaret. Men det hjelper litt å forstå hva som skjer.

