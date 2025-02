Ap har løftet seg mirakuløst

Arbeiderpartiet fortsetter å ri på en medgangsbølge. Ap troner klart øverst på den ferske partimålingen som Opinion har utført for Dagsavisen og FriFagbevegelse. Jonas Gahr Støre har løftet Ap til 26,6 prosent. Det er en framgang på 7,8 prosent siden målingen i januar.

Frp og Høyre taper stort. Dermed er det knapt rødgrønt flertall, men først og fremst fordi både KrF og Venstre ligger under sperregrensen. Et lite hopp opp for disse partiene, vil tippe bildet til å bli blått.

Senterpartiet har så langt ikke tjent noe på å gå ren og rank ut av Støre-regjeringen og får nå en oppslutning på 6,0 prosent i Opinion-målingen for februar. Trygve Slagsvold Vedums parti har siden 2021 mistet flest velgere til Ap og Frp.

I min kommentar om januar-målingen skrev jeg at bare et mirakel kan berge regjeringsmakten. I mellomtiden har det skjedd noe som ligner på et mirakel. Jonas Gahr Støre har nemlig fyrt av en tretrinns rakett.

Først brukte han EØS-avtalen til å bikke Senterpartiet ut av regjeringen. Dagen etter lanserte Støre fastpris på strøm til 40 øre. Så kom en ren Ap-regjering ut på slottsplassen. Toppen på kransekaka var Jens Stoltenberg som finansminister.

Effekten viste seg fort i et kraftig Ap-byks på meningsmålingene. To uker senere ligger Arbeiderpartiet fortsatt like høyt på målingene. Så langt er det derfor ikke bare et blaff. Velgere strømmer i hopetall til Ap. Partiet har også fått 1.500 nye medlemmer på disse ukene. Tilløpet til opprør mot Støre har forstummet.

En positiv stemningsbølge er ikke nok.

Det er ekstra interessant å se nærmere på hvor Arbeiderpartiet har kapret de nye velgerne. De fleste kommer fra rødgrønn side. Dette er isolert sett et lite svakhetstegn. Mange av dem som stemte Ap i 2021 peker nemlig fortsatt på Høyre og Fremskrittspartiet.

For å ha en realistisk mulighet til å sikre fortsatt regjeringsmakt, må Ap hente lillavelgere fra andre siden av midtstreken. I så måte er det et lyspunkt at Ap nå har kapret noen velgere fra Høyre. Frp-segmentet synes mer seiglivet å få tak på.

Det overrasker meg at lojaliteten til Ap ikke har økt nevneverdig den siste måneden. 57 prosent av dem som stemte på Ap i 2021 sier i dag at de vil gjøre det samme. Blant de resterende ligger Arbeiderpartiets store potensial. Tradisjonelt er det lettere å kapre frafalne tvilere enn å vinne tilbake dem som nå peker på et annet parti.

Fremskrittspartiet er i motsatt situasjon. Frp er nærmest fullmobilisert med en lojalitet på over 80 prosent – ti prosentpoeng opp siden situasjonen for to år siden. Frp har dermed nesten ingen frafalne velgere å hente tilbake. Høyre har mistet tilsvarende lojalitet, og den største lekkasjen har vært til Frp.

For to år siden hadde Høyre 36,9 prosent på Opinions måling. Nå er tallet 19,1. Høyre må nok en gang se seg slått av Frp som nå kan notere en oppslutning på 22,4 prosent. Alarmen har for lengst gått i Høyres hus. Og bedre blir det ikke når Jonas Gahr Støre har utropt Frp som hovedmotstander i valgkampen.

Arbeiderpartiet har størst andel av tidligere velgere som nå ikke lenger er sikker på hvem de ville ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. Ap-strategene satser mye på å få disse opp av sofaen og inn i stemmelokalene. Sannsynligheten for at de vil stemme på Støre & co er stor.

En positiv stemningsbølge er et godt utgangspunkt, men slett ikke nok. Politiske løfter som fenger må også til. Lavere prisstigning, rentekutt og et godt lønnsoppgjør vil i tillegg kunne bidra positivt.

Stortingsvalget avholdes 8. september, og sju måneder er lang tid i politikken. Mye skjedde på to uker i februar. Enda mer kan skje på sju måneder fram til valget.

