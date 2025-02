Bolsjunovs umusikalske langrennsflørt

Det er veldig beskrivende for hvordan russerne tenker den opptredenen vi har sett av det russiske langrennslandslaget de siste dagene. Nå ligger de på treningsleir i fjellene i Italia, i terrenget der neste års vinterleker skal arrangeres. Aleksandr Bolsjunov sier på en slags fleip til blant andre VG at han fikk lov av Donald Trump til å stille opp i torsdagens måneskinnsrenn over tre mil, som han selvfølgelig vant.

Donald Trump uttaler seg om mye, men vi tror ikke langrenn er det som popper først opp. Men som på så mange andre samfunnsområder kan en setning med høyttenkning fra den ferske amerikanske presidenten, endre en stemning. Og nå skal USA, Russland og Ukraina snakke sammen. Ikke om idrett, men om mulig fred. Det er åpenbart langt fram. Og idrettsboikotten av Russland står fast.

Hvordan ville vi reagert hvis det russiske landslaget hadde slått seg ned på Beitostølen og deltatt i turrenn der? Den italienske arrangøren ønsket russerne velkommen. De ønsker å skille sport og politikk. Men andre utøvere som deltok markerte i hvert fall hva de syntes.

Det er ikke noe reise- eller oppholdsforbud for russere rundt i verden. De kan stort sett reise hvor de vil. Men for toppidrettsutøvere er det annerledes. Og etter som Bolsjunov også er offiser i den russiske nasjonalgarden, som er direkte underlagt president Vladimir Putin, må han ha tillatelse til å dra utenlands. Ifølge det russiske nettstedet sports.ru. har hærens idrettsklubb, CSKA, gjort de formelle vedtakene.

Det er fortsatt slik at russiske og belarusiske utøvere kan delta i OL under nøytralt flagg hvis deres internasjonale særforbund tillater det. Skiforbundet har ikke åpnet for dette. Men ISU (det internasjonale skøyteforbundet) vil at russere skal kunne delta i kvalifiseringen til det kommende OL. Det norske skøyteforbundet er kraftig imot dette. IOCs generelle vedtak fører til splittelse idrettene imellom. IOC burde sagt nei.

Det russiske langrennslandslaget ligger i Nord-Italia fordi de ikke kan vente på at et eventuelt klarsignal kan komme et halvt år før OL. Bolsjunovs personlige trener, Jurij Borodavko, sier til russiske medier at man må venne seg til høyden tidlig. Team Bolsjunov har tatt inn på hotell Steger-Dellai i Seiser Alm, et velkjent hotell for norske langrennsløpere, blant dem Therese Johaug. Både Russland og Norge brukte det som base foran OL i Beijing i 2022.

Det kommende VM i Trondheim går uten russiske og belarusiske utøvere, og det er ingen signaler på at skiforbundet vil endre på det foran OL. For at det skal skje, må det en fredsløsning på bordet som Ukraina kan godta. For det er det ukrainske folk denne saken faktisk handler om.

