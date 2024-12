Få overraskelser i budsjettforliket

Ap, Sp og SV har omsider blitt enige om neste års statsbudsjett. Disse tre partiene var i realiteten dømt til å finne en felles løsning. Dette er budsjett nummer fire i rekken under regjeringen til Jonas Gahr Støre. SV har fått gjennomslag for flere hjertesaker, men her var det få overraskelser.

Ved valget i 2021 vant den politiske venstresiden klart. Ap, Sp og SV fikk flertall i Stortinget, men resultatet ble likevel en mindretallsregjering av Ap og Sp. SV ble stående på sidelinjen, for den politiske avstanden var for stor. SV ble i stedet et støtteparti i budsjettsaker.

Les også Jo Moen Bredeveien: Det er av sine egne man skal ha det.

Jeg var blant dem som helst ønsket en flertallsregjering av Ap, Sp og SV. Det ville vært bra for alle parter, og for landet. Men slik gikk det altså ikke. I stedet ble det SV som kunne sole seg i synlige gjennomslag, gjerne av det populære slaget, ved hver budsjettforhandling. Så også i år.

Det blir økt barnetrygd, enslige minstepensjonister og studenter får et løft, og det blir økt bemanning i både barnehager og SFO. Tannhelsereformen utvides også til å omfatte et nytt årskull, altså fram til og med 28-åringene. Over en halv million nordmenn har fått billigere tannlegebehandling, i stor grad takket være SV som pådriver.

Et godt budsjett har blitt enda bedre.

Her vil jeg slå et slag for min syke mor: Den eldre garde burde ha vært prioritert, for her snakker vi ofte om store tannlegeregninger som følge av dårlig tannhelse og det faktum at tennene dessverre ikke regnes som en del av kroppens helsetilbud. Min generasjon blir i stedet tvunget til å bite, svært forsiktig, i det sure eplet.

SV vant også en solid miljøseier. Planene om gruvedrift på havbunnen blir midlertidig stoppet. Men etter 2025 blir det ventelig fritt fram for slik næringsvirksomhet, i tråd med vedtaket et bredt flertall på Stortinget har stilt seg bak.

Ap/Sp-regjeringen er godt fornøyd med at statsbudsjettet for øvrig går gjennom som foreslått. Jeg vil spesielt framheve momsreduksjonen for vann og avløp. Regjeringen skal ha ros for å ha tenkt i nye baner, slik at det blir en slags subsidiering innenfor kommunale tjenester som egentlig skal finansieres til selvkost. En normal husholdning sparer med dette grepet rundt 1.500 kroner i året.

Les også Jo Moen Bredeveien: Arbeiderpartiet, avdeling Trond Giske.

Et godt budsjett har med SVs hjelp blitt enda bedre. Skal vi tro meningsmålingene, har SV tjent på å stå utenfor regjeringen. Partiet har klart å skumme fløten. Ved valget i 2021 fikk SV 7,6 prosent. De ferskeste målingene viser nå et snitt på 9,0 prosent. For Ap og Sp har de siste tre årene vært en jevn nedtur.

Ap/Sp-regjeringen har, mye ufortjent, fått skylden for alt som er vondt og vanskelig. Det gjelder spesielt hverdagsøkonomien, i form av dyre matvarer og et høyt rentenivå. Strømprissjokket, inflasjonen og rentehoppene skyldes ytre faktorer, i første rekke Vladimir Putins angrepskrig i Ukraina. Regjeringens ansvar er å holde et stramt budsjett, slik at dette ikke bidrar til å forsinke Norges Banks rentekutt.

Budsjettforliket med SV innebærer at det nå brukes nærmere sju oljemilliarder ekstra. SVs godsaker burde ha vært finansiert innenfor den opprinnelige rammen på 460 oljemilliarder, men det ble dessverre for vondt og vanskelig for de tre partiene. Det handler tross alt om et budsjett som bør kunne gi valgseier neste høst. Det er å håpe at det første rentekuttet kommer som varslet til våren.

Les også: Skal Ap bytte ut Støre, har de dårlig tid

Les også: Ber Støre om å gå av

Les også: Frp landets største parti – ny krisemåling for Ap

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen