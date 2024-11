Knockouten gir oss vinterens heteste duell

Den nærmest sensasjonelle utklassingen til Frida Karlsson innledet verdenscupvinteren med et smell. 46 sekunders margin på en 10 kilometer er som 4-0 i fotball. Så kan Therese Johaug trøste seg med at hun slo resten av svenskene, samtlige finner, amerikanere og tyskere og de øvrige norske løperne.

Men Therese Johaug har sagt det sjøl. Hun er ikke tilbake i sirkuset for å bli nummer to. Det ene klare målet er å vinne tidenes første VM-femmil for kvinner. I hennes fravær vant Frida Karlsson den distansen i Holmenkollen sist vinter. Svenskenes førstedame i skiløypa var selv sjokkert over fredagens avstand, sett i lys av de skadeproblemene som har tvunget henne til mye alternativ trening i høst.

For langrennsinteressen i Sverige og Norge er den gull verdt. Svenskene er ekstremt opptatt av sine langrennskvinner, men enda mer opptatt av Therese Johaug. Hun er elsket og hatet hos broderfolket og gir oss vinterutgaven av den klassiske svensk-norske duellen.

For Therese Johaugs comeback har trigget svenskene og kanskje særlig Frida Karlsson. Hun truet Johaug første gang i VM i Seefeld i 2019, så kom høydepunktet da både hun og Ebba Andersson hentet igjen Johaug på tremila i Holmenkollen året etter. Det var den største pestisjeseieren. I OL i Beijing i 2022 slo Therese Johaug voldsomt tilbake og utklasset de svenske håpene før hun la opp for å bli mor.

Frida Karlsson har allerede annonsert at hun skal slutte med langrenn før hun blir 30 år. Men før det skal hun plukke medaljer i de tre neste mesterskapene og den første anledningen blir VM i Trondheim denne vinteren.

Nå blir det skyggespill fram til VM-duellene kommer. Verdenscupen og Tour de Ski teller ikke. Det er VM-duellen det fokuseres på. Johaug dropper Tour de Ski hvis hun ikke må gå der. Fredagens renn viste at det trenger hun ikke.

Så er spørsmålet hvordan hun takler å bli utklasset på en klassisk 10 kilometer i intervallstart. Hun må tilbake til ungdomstida for å finne en slik avstand. Ja, hun startet før seedet gruppe og hadde lite å sammenligne seg med. Men ekspertisen så at hun slet teknisk i nysnøen i de finske skoger der det var et imponerende publikumsoppmøte. Det snødde og forholdene varierte. Men slik er det med utendørsidrett.

Da Therese Johaug vendte tilbake til sirkuset på Beitostølen sist helg var medieinteressen massiv. Den var enda større i Finland. - Dette er jo helt frivillig, minnet jeg henne om. - Ja, det er det heldigvis, svarte hun. - Artig at det er interesse for langrenn!

Nå blir hun den største norske sirkusartisten i vintersporten denne sesongen også.

---

FAKTA

Verdenscup langrenn i Ruka, Finland fredag, 10 km klassisk kvinner, intervallstart:

1) Frida Karlsson, Sverige 25.16,2,

2) Therese Johaug, Norge 0.46,5 min. bak,

3) Astrid Øyre Slind, Norge 0.54,0,

4) Katharina Hennig, Tyskland 0.55,4, 5) Heidi Weng, Norge 1.03,9, 6) Ebba Andersson, Sverige 1.10,3, 7) Jessie Diggins, USA 1.13,0, 8) Teresa Stadlober, Østerrike 1.18,3, 9) Rosie Brennan, USA 1.21,0, 10) Linn Svahn, Sverige 1.24,3.

Øvrige norske: 16) Kristin Austgulen Fosnæs 1.39,7, 17) Lotta Udnes Weng 1.43,9, 32) Silje Theodorsen 2.33,8, 35) Tiril Udnes Weng 2.45,2.

Det var sesongens første verdenscuprenn. Lørdag er det sprint og søndag 20km fristil fellesstart i Ruka.

---













Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen