Pappfarvel

Rundt tre millioner drikkebeger med lokk går med bare i Oslo hvert eneste år. Mange av dem ender som søppel i gatene.

Nå vil Oslo kommune ta grep og mulig innføre et pantesystem for kaffekoppene vi tar med oss på veien. Det er gode nyheter, og et godt signal.

Pantesystemet for flasker er beviset på at ordningen kan være en suksess

Tall fra Danmark viser at nesten halvparten av alt avfall som produseres i det offentlige rom, er takeaway- og to-go-emballasje. Det er grunn til å tro at dette også gjelder Oslo.

Oslofolk elsker sin kaffe og skal få fortsette å nyte den på tur gjennom byen, men et samarbeid med Aarhus og den norske pantegiganten Tomra kan ta inn kaffekoppen som i en panteordning, og gjøre engangs- til gjenbruksmateriale.

Ideen er godt kjent for oss i Norge − og for festivalgjengere – du må betale ekstra for brusen eller ølen, men får pengene igjen når du leverer flaske, boks eller ølglass tilbake. Dette er tanken også for den nye typen kaffekopp som vil erstatte den gamle av papp. Materialet vil være plast som kan vaskes og gjenbrukes opp mot 30 ganger.

Det er helt sikkert mange motforestillinger og praktiske bekymringer. Men Oslo kommune skal ha ros for å holde ambisjonsnivået oppe i en tid der noen av de mest populistiske kreftene i hjemlig politikk har begynt å stemple all klimapolitikk som symbolpolitikk. Dette initiativet vil sikkert i mange kretser sortere nettopp som det og latterliggjøres.

Dette grepet alene redder ikke klimaet og er et lite bidrag, men det er slik vi skal komme i mål − mange små steg på alle samfunnsområder. Det gir mindre søppel til forbrenning og − ikke minst − det vil skape holdninger: Vi bruker om igjen!

Derfor er dette er helt riktig tenkt for å nå byens klimamål og EUs nye emballasjemål, men også for å oppdra befolkningen. Og det norske pantesystemet for flasker er beviset på at ordningen kan være en suksess. Det samme er den utskjelte plastposeavgiften, som har tvunget ned bruken og folk tar gjerne med egne gjenbrukbare nett og poser. Norges gruppen har solgt 78 millioner færre plastposer. Tenk at det kan nytte.

