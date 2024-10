Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Jeg hadde ikke sett lenge på den første episoden av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» tidligere i høst, før jeg hørte meg selv nærmest rope oppgitt til TV-skjermen: «Er det mulig?!» «For en utrolig irriterende fyr!»

Jeg reagerte selvsagt - som så mange andre - på oppførselen til viss 71-deltaker fra Isfjorden i Romsdal. Den tidligere TV2-programlederen og mislykte ordførerkandidaten Gaute Grøtta Grav insisterte som kjent stadig på at han hadde «hvilepuls». Han klatret, han syklet, han gikk på ski, han hoppet i fallskjerm: GGG hadde konstant hvilepuls, hevdet han. Når de andre deltakerne var så slitne at de nærmest kollapset, hadde GGG fortsatt en flott, rolig hvilepuls.

All min sympati var med den utslitte, svette, tidligere ishockeyspilleren Espen Abrahamsen på fjelltoppen Breitind, som viftet truende med skistaven mot herr Hvilepuls og sa: «Klart, jeg er jo sekunder unna å kjøre en Andreas Thorkildsen gjennom panna di. Men samma det».

En av grunnene til at GGG greide å holde på hvilepulsen, var jo også at han snek seg unna ting. Han hjalp bevisst ikke til når de andre måtte måke snø for å lage snøhule (han ville spare kreftene til morgendagen, fortalte han til kamera). Han var ingen gentleman som bar sekker for de svake som slet, samtidig som han kom med nedlatende hvilepuls-kommentarer til lagkamerater som ikke padlet fort nok i kajakk.

Noe som selvsagt er enda mer irriterende, er at GGG nå i ettertid har seilt på en kommersiell, begeistret hvilepuls-bølge. Komikere parodierer ham, kjendiser kler seg ut som ham på kostymefester, og selv har han gitt ut en hvilepuls-låt som har toppet Spotify-listene. 71 grader nord-sponsor GoAhead er tydelig også yr av glede over å kunne bruke hvilepulsen i reklamekampanjer. «Hvilepuls er en stor snakkis om dagen, og ettersom vi tilbyr hvileseter på Sørlandsbanen, som vi mener er den mest komfortable reisemåten til Lindesnes, ble det en helt naturlig kobling og et gøyalt ordspill vi ikke kunne la passere», uttalte GoAhead.

Men til deg som er lei av alt hvilepuls-snakket: Se heller på «Kompani Lauritzen: Tropp 3». Der er det absolutt INGEN som har hvilepuls. Tvert imot, de unge rekruttene fra generasjon Z legger ikke skjul på at de er stressa, slitne og vettskremte det meste av tiden. Hjertene hamrer tydelig hardt langt over hvilepuls-nivå, og deltakerne engster seg for både høyder, voksenkjeft og fenrikens sarkastiske bemerkninger om pinlig nøyaktig sengestrekk. Det er befriende og rørende å se på, og det føles desto mer tilfredsstillende når en av dem de faktisk får til noe.

Så hvordan står det til med min egen hvilepuls? Jo, takk som spør. Akkurat nå er jeg forholdsvis rolig, selv om jeg må innrømme at hjertet hamrer litt ekstra når jeg tenker på desken og vaktsjefen, som vel egentlig skulle hatt denne teksten for en time siden.

