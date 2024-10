Nå må EU snart våkne

Natt til søndag må vi igjen stille klokka. Denne gangen skal den stilles én time tilbake, til vintertid – det som formelt sett heter normaltid. I årevis har vi hatt ordningen med sommertid, som i praksis innebærer at klokka stilles fram på våren og tilbake på høsten. Norge hadde sommertid første gang i 1919.

Ideen om sommertid ble lansert av oppfinneren Benjamin Franklin i 1784 som et tiltak for å spare på stearinlysene. Men ideen ble første gang utprøvd under første verdenskrig. Poenget da var å spare kull, som det var ekstra behov for å bruke i krigsøyemed. Hovedargumentet for mange var å nyttiggjøre seg bedre av sollyset.

Men det er store ulemper med å stille klokka fram og tilbake to ganger i året. Forskning viser at menneskekroppen bruker minst fem dager på å venne seg til å stå opp en time tidligere enn vanlig. Det er også en myte at det spares mye energi på sommertid, og moderne belysning med led-pærer svekker dette argumentet ytterligere.

Det er ikke bare mennesker som sliter med døgnrytmen når klokka skrus fram og tilbake. For bøndenes husdyr, og da spesielt melkekyr, er dette problematisk. Videre er det en del praktiske utfordringer i vår høyteknologiske hverdag.

Hvorfor fjerner vi ikke ordningen med sommertid med en gang? Svaret er at det er lettere sagt enn gjort. Norge er nemlig tett sammenvevd med våre naboland på en rekke områder, ikke minst kommunikasjonsmessig. Det er spesielt viktig for næringslivet å ha samme tid som våre nærmeste naboer.

Island har riktignok ikke sommertid, men for Norge blir det nok litt mer utfordrende å velge tilsvarende alenegang. Paradoksalt nok er utenforlandet Norge nærmest tvunget til å følge EU, og der skjer det dessverre fint lite konkret med sommertidsordningen.

I 2018 gikk Europakommisjonen inn for å avskaffe ordningen med sommertid, og EU-parlamentet ba i 2021 om en fortgang i arbeidet. Men det konkrete og formelle vedtaket har så langt latt vente på seg. «Vi ser til EU før vi tar stilling til om vi skal slutte å stille klokka», sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Denne saken dreier seg ikke bare om å stille klokka fram og tilbake. Vi må ta stilling til om Norge skal gå over til sommertid hele året eller velge vintertid, altså normaltid. Søvnforskere anbefaler normaltid siden det gir mer lys om morgenen. Kroppens hormonproduksjon følger nemlig lyset. Lysere kvelder kan dermed gi underskudd.

Men dersom vi skal kunne dra nytte av de lyse sommerkveldene her til lands, må vi velge sommertid hele året. Vi blir lysere til sinns og settes bedre i stand til aktiv innsats både hjemme og på jobben. Jeg slår derfor et slag for sommertid hele året.

Men det viktigste er å bli kvitt dagens håpløse system hvor vi må stille klokka to ganger i året. Det er uforståelig at prosessen med å finne en bedre ordning skal ta så lang tid. EU-politikerne må snarest vekkes fra sin tornerosesøvn.

