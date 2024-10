Rigget for Haaland

Da er det bare å gønne på, som det heter på fagspråket. Det norske folk har enda en gang troen på et mannlig norsk landslag skal klare å nå et sluttspill, og akkurat nå er det de to kampene mot Slovenia (torsdag) og borte mot Østerrike søndag som gjelder.

I og med at Martin Ødegaard er ute, rykker Erling Braut Haaland opp som kaptein og derfor klarte landslagsledelsen å få ham opp på podiet foran norske medier på Ullevaal foran onsdagens trening. Det er blitt en sjelden begivenhet fordi Haaland som regel dropper alle medieoppdrag, men han svarte i hvert fall ryddig på de spørsmålene som kom. Som at han knapt skjønner problemstillingen om at det skulle være for belastende å stille opp for landslaget.

Jeg tror ikke du skal prøve å være noe andre enn deg selv. Det er det jeg kommer til å være og gjøre, sa han om kapteinsrollen.

Haaland er opptatt av landslagets indre liv og reagerte på lekkasjer om den nylig utgitte boka om det såkalte nødlandslaget. Sjefen hans, Ståle Solbakken, hevdet at det som kom fram der ikke var noe tema i det hele tatt på denne samlingen. Koronakaoset som oppsto høsten 2020 var jo også før hans tid som landslagssjef.

Nå er oppdraget å få landslaget rigget til å komme seg til VM i 2026 der seksten land fra Europa skal få plass. Selve VM-kvalifiseringen spilles neste år, men årets Nations League-kamper kan gi åpning for en ekstra sjanse. Og historien har vist at Norge trenger alle de ekstrasjansene de kan få. Uavgjort og seier i de to første kampene ga en godkjent start, med samme uttelling i de to neste, henger Norge med.

historiskebilder Lagbilde av bronselaget anno 1936. Jørgen Juve er til venstre i førstee rekke sammen med VIF-keeper Henry Tippen Johansen og Øyvind Holmsen. (NTB /NTB)

Men i kveld (eller søndag) kan altså Erling Braut Haaland tangere eller passere Jørgen Juves landslagsrekord på 33 scoringer. Den rekorden satte han 8. juni 1934 da han scoret sitt siste landslagsmål i 4–0 seieren over Østerrike. Lyn-spissen endte på 33 mål, ett mer enn det Haaland har i dag.

Haaland sier han er lite opptatt av den rekorden, han har et betydelig større fokus på at Norge skal komme seg til et mesterskap. Det har han ikke opplevd i sin levetid siden han ble født i Leeds i juli 2000. Den sommeren spilte Norge sitt foreløpig siste mesterskap (EM i Nederland og Belgia) i ukene før Erling ble født. Både han og mange ute i den verdenen han befinner seg i lurer på hvordan det er mulig med de navnene Norge har i store klubber ute.

Men nå skal det skje. Det er rigget for Haaland og enda en scoringrekord på veien kan være en mental bidragsyter.

Hysteriet er massivt rundt gutten og det er første gang i historien Norge har verdens mest omtalte spiss. Heller ikke Jørgen Juve var der …

