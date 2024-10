Takk for i år, Vålerenga

Det er fristende å begynne med å si «ikke ring oss, så ringer vi dere når sesongstarten begynner», men det er kamper igjen som skal spilles og avgjørelser som skal tas for neste år. Vålerenga nådde målet for sesongen, som var å sikre opprykket og det gjorde de etter hvert med glans.

Om det er godt nok for Eliteserien er en helt annen sak, men det vi så mot Fredrikstad var langt fra avskrekkende. Før pause var laget godt med, men der Vålerenga i 1. divisjon maler motstanderne i senk og kvalitetsforskjellen blir stadig større utover i kampene, så vi litt av det samme med motsatt fortegn mot Fredrikstad. Gjestene fra Plankebyen tok mer og mer over, og presset VIF inn mot ekstraomgangene der Morten Bjørlo avgjorde.

Les også: FFK-spillernes VIF-ros: – Viser at de er et eliteserielag (+)

Om Geir Bakke og Petter Myhre ikke mente de hadde gode nok spillere på benken til å endre kampforløpet, eller om de ønsket å stå med de antatt beste for å gi dem bedre matching inn mot Eliteserien vites ikke, men Geir Bakke mente i hvert fall etter kampen at de ikke kunne gjort noe annerledes. Fra tribunen virket det logisk å gjøre bytter underveis i den andre omgangen, om ikke annet for å bryte kampforløpet og ta av noe av Fredrikstads press. Det var nemlig et helt annet nivå VIF møtte i går enn de har gjort resten av sesongen.

Denne sesongen har Vålerenga møtt tre lag fra Eliteserien, og spilt uavgjort mot alle tre etter full tid, og det holder ikke neste sesong. Derfor blir det nok en del endringer også i dagens spillerstall foran neste sesong, selv om Vålerenga i løpet av sommeren forsterket seg med spillere som var mest tiltenkt spill i Eliteserien. Dermed er det kanskje ikke først og fremst fremover i banen, men i det bakre leddet nøden er størst.

Les også: Bakke etter cupexiten: – Vi må bare jobbe på og sørge for at vi blir litt bedre på alt (+)

Det er lite trolig at Nathan Idumba Fasika blir med videre når hans kontrakt går ut, og dermed står du igjen med Alexander Hammer Kjelsen som backup. Han er fortsatt 18 år, og selv om han fikk noen kamper i sesongen VIF rykket ned, trenger Vålerenga bedre dekning på stopperplass. Også på sidebackene trenger man forsterkninger, da Christian Borchgrevink har vært plaget av skader og Simen Juklerød stadig vekk er litt for ustabil i prestasjonene defensivt. Vegar Eggen Hedenstad presterer stabilt, men VIF trenger mer konkurranse.

Uten sammenligning forøvrig har VIF et lignende dilemma som Liverpool har med Trent Alexander Arnold, der det også kan stilles spørsmål rundt hans defensive kvaliteter. Offensivt leveres det målpoeng over en lav sko, men er det godt nok i Eliteserien der VIF vil bli testet langt mer defensivt enn de har blitt gjort i år.Magnus Sjøeng fikk igjen kritikk for frisparkmålet mot FFK, men hvis VIF ikke kan få inn noen som er markant bedre, er det ingen vits å kaste Sjøeng på båten. La han heller fortsette utviklingen.

Der Vålerenga i fjor både måtte kvitte seg med folk og fornye stallen, med de utfordringene det kom med å spille i Obosligaen, har laget et langt bedre utgangspunkt denne vinteren. Der det på ett tidspunkt i fjor nærmest var snakk om kvantitet, og bare få folk inn på treningsfeltet, er det aspektet borte nå. Det blir ikke lett å rekruttere spillere som vil forsterke laget nå heller, men både førstelaget trenger mer kvalitet, og ikke minst trengs det merk kvalitet på treningsfeltet. Nivået på treningene må bli gjennomgående høyere, og det vil nok Bakke og Myhre starte med allerede inn mot slutten av sesongen.

Les kommentar: Vålerengas opprykk: En lignelse om Bakke og Fagermo (+)

Selv om det ikke spiller noen rolle hvordan kampene går, og vi kanskje vil se litt mer rotering og mer spilletid gitt til de som ikke har spilt så mye i år, kommer VIF trolig til å trene hardere enn de normalt sett gjør for å bygge opp et godt grunnlag for neste sesong. Da kan laget ta desember fri, og komme i gang med hardkjøret allerede i starten av januar. Også med 11 mot 11, som det tok nesten to måneder før laget kunne gjøre i år.

Før den tid skal altså den inneværende sesongen spilles ferdig, men for alle praktiske formål er årets VIF-sesong over. Så takk for i år, Vålerenga. Det har vært en sesong full av høydepunkter og glede for supporterne, med gode seiere og fin fotball, og ikke minst fikk vi byderbyet tilbake. Vi ses!

Les også: Vålerenga i gledesrus: – Vanskelig å sette ord på (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen