Mesterligaen er neste stopp, Vålerenga

Laget leder 2–1 over Anderlecht og holder de ledelsen etter nitti minutter på Intility Arena onsdag, er de for første gang i klubbens historie inne i mesterligaens gruppespill. Og den turneringen har de siste årene også utviklet seg til å bli en gullgruve for kvinnefotballen. Man antar at det ligger om lag fem millioner kroner i potten hvis Vålerenga slår seg inn i den turneringen som består av Europas 16 beste lag.

Sammenlignet med guttas turnering er det småpenger, men for lagene i norsk Toppserie er det ikke det. Publikumsgrunnlaget i kvinnefotballen i Norge er dessverre fortsatt milelangt bak gutta. I årets OBOS-liga (nivå 2) har Vålerengas menn et publikumssnitt på imponerende 8715, mens jentene som leder Toppserien har et snitt på 615. I Europa har kvinnefotballen tatt større steg.

Tittelforsvarer Barcelona er sammen med Lyon, Bayern München og Chelsea automatisk kvalifisert for gruppespillet. De tolv siste lagene skal defineres onsdag og torsdag og fredag er det trekning av gruppespillet. Der blir det fire grupper a fire lag og de seks kampene (hjemme-borte) skal gjennomføres før jul. Allerede 8. og 9. oktober spilles første runde.

I det første intervjuet VIF-trener Nils Lexerød ga til Dagsavisen, da han var gjest i podkasten Trikkeligaen for to og et halvt år siden, var målet om Europa det han snakket mest om. At de først måtte vinne seriegull var bare et steg på veien. Nå er han og Vålerenga der. De blir seriemestere for andre år på rad. 48-åringen fra Halden har fått systematisert Vålerengas elitesatsing.

Nils Lexerød ble VIF-trener i januar 2022 og er nå veldig nær det store målet sitt. (Lise Åserud/NTB)

Men det har også betydning for flere norske klubber hvordan VIF gjør det. Et norsk lag i gruppespillet influerer på Uefa-rankingen av klubblag og kan gi plass til flere. “Du speller for flere enn bare deg sjæl når du er i Enga”, heter det i teksten til en av VIFs supportersanger. Akkurat det gjelder i den kampen som spilles opp på Intility onsdag kveld.

Brann viste i fjor hva som kan skje hvis man først kommer inn i gruppespillet. Nivået er ikke mer skremmende enn at norske topplag skal kunne hevde seg. Brann stoppet i kvartfinalen mot Barcelona og Caroline Graham Hansen.

Mens norsk maskulin fotball verken kommer til mesterskap eller mesterliga, er jentenes ambisjon å være der hver gang. VIFs damelag spiller sin største kamp denne onsdagen etter at de holdt unna med ti mot elleve i en omgang i Brussel. Det var en sterk prestasjon. Klarer de å senke skuldrene inn mot denne kampen, får vi vålerengelsk fotballhistorie denne kvelden. Det kan bli ekstraomganger, det kan bli straffesparkkonkurranse. Det kan bli drama.

VIF-trener Geir Bakke og hans menn måtte framskynde kampen mot Aalesund til tirsdag på grunn av denne begivenheten. En kamp Vålerenga vant 4–1. Onsdag kveld er Geir Bakke igjen på plass på Intility, nå sammen med et jentelag fra Moss for å følge kampen til hans kvinnelige kollegaer. Vålerenga er mildt sagt i støtet. Gutta vil vinne OBOS-ligaen og rykker opp, jentene vinner Toppserien og begge kan ende i cupfinalene på Ullevaal stadion i høst. Men da må de vinne noen nøkkelkamper til.

PS. For også Vålerengas menn kan havne i Europa med maks uttelling. Da må de vinne cupen. Fredrikstad og vinneren av Stabæk/KFUM Oslo er de to kampene som skiller fra en mulig cupfinale på Ullevaal.

