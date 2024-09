IOC-valget: Presidentkandidatene skal knebles

Sebastian Coe er leder av det internasjonale friidrettsforbundet og er utvilsomt det mest profilerte navnet blant de sju kandidatene som vil overta etter tyske Thomas Bach som IOCs tiende president. Hvem skal ønske velkommen til vinter-OL i Italia i 2026?

Men det er både formelle regler og alder som taler imot den tidligere OL-mesteren og Bislett-entusiasten Coe. Svensk-britiske Johan Eliasch er leder av Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). Han kan jo ønske velkommen til et vinter-OL som Sverige har søkt utallige ganger uten å få. Han er bare 62 år. Men Sverige har faktisk hatt denne posisjonen før da Sigfrid Edström hadde toppvervet fra 1946 til 1952.

De andre kandidatene er dagens visepresident i IOC, Juan Antonio Samaranch Jr., Feisal al Hussein, David Lappartient, Kirsty Coventry og Morinari Watanabe. I teorien kan vi altså for første gang i IOCs historie få en kvinnelig president. 41 år gamle Kirsty Coventry er sportsminister i Zimbabwe og Afrikas største olympier med OL-gull og verdensrekorder i svømming. Av de ni IOC-presidentene som har regjert siden 1896 har åtte kommet fra Europa og en fra USA.

Nå er det tvilsomt om kvotering og sportslig bakgrunn teller mye blant de 111 IOC-representantene som skal foreta valget i mars neste år. Spørsmålet er også om vi får vite særlig mye om kandidatene. For IOCs interne kjøreregler setter en stopper for idrettspolitiske debatter mellom kandidatene. For idrett er som kjent ikke politikk.

Derfor har de sju kandidatene forbud mot å delta i noen offentlige debatter mot hverandre, det skal ikke arrangeres samlinger av noe slag for å fremme en kandidat. Og IOC-medlemmene har ikke lov til å flagge hvilken kandidat de vil steme på. Så hvis vi spør IOCs representant i Norge, Kristin Kloster Aasen hvem hun vil foretrekke, har hun ikke lov til å svare. Alt dette skal tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-moon passe på. Sørkoreaneren er etikksjef i IOC.

n Victory Ceremony Ved en tilfeldighet havnet avtroppende IOC-president Thomas Bach i denne posisjonen sammen med Sebastian Coe under avslutningsseremonien i Paris i sommer. (Phil Noble/Reuters)

At idrett og politikk hører sammen, får man jo bekreftet hver dag. Diskusjonen rundt russiske utøveres deltakelse i OL og Paralympics vil fortsette. Hvilken rolle skal IOC ha på den globale scenen som internasjonal idrett er? Hvilken retning skal IOC gå i i en verden med økende antall konflikter? Hvordan skal den evige kampen mot doping og kampfiksing fortsette?

Det er mulig de sju kandidatene har ganske like svar på dette. Men det får vi ikke vite, dessverre. Det vi vet er at den neste OL-ilden skal tennes i på San Siro i Milano, hjemmebanen til Inter og AC Milan, fredag 6. februar 2026.

